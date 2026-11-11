Kako je danes videti Mišo Broz, mlajši sin Josipa Broza Tita?

Aleksandar Mišo Broz, najmlajši sin nekdanjega jugoslovanskega predsednika Josipa Broza Tita, se le redko pojavlja v javnosti. Tokrat je zanimanje vzbudila njegova hči, hrvaška gledališka režiserka Saša Broz, ki je na družbenih omrežjih objavila nekaj fotografij z očetom. Ob fotografijah je zapisala: »86 let modrosti, a oče še vedno rad dela grimase.« Dodala je še, da oče sicer nima rojstnega dne in da leta niso pogoj za resnost. Nekateri sledilci so namreč njeno objavo razumeli kot rojstnodnevno čestitko. V resnici je sicer Mišo Broz star 85 let, rojen je bil 24. maja 1941. Mišo Broz je sin Tita in Herte Haas, s katero Tito ni bil poročen. Imel je še starejšega polbrata Žarka Broza (1924–1995), ki se je rodil v Titovem zakonu s prvo ženo, Rusinjo Pelagijo Belousovo. Tito je imel v ...