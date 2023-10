Kako dosegljiv je nadstandard v našem zdravstvu

Ne glede na spremembe oziroma to, koliko naj bi potem zanje plačevali, pa ob nedostopnosti in predolgih čakalnih dobah za marsikatere zdravstvene storitve prinaša skrb. Kako si v primeru bolezni ali poškodbe zagotovimo hiter dostop do specialista ali rehabilitacije, brez da zato potrebujemo debelo denarnico ali veliko mero iznajdljivosti? Tu se vedno bolj kažejo prednosti tržnega zdravstva, v katerem pacient ve, kaj ga čaka, kaj točno dobi in kdaj, ter ne obratno, ko naj bi dobil vse, na koncu pa je zanj izkušnja popolnoma drugačna, ne dobi ničesar oziroma ne v obljubljenem roku.

