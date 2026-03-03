Kako države rešujejo svoje državljane z vojnega območja

Nemčija odgovornost prelaga na turistično industrijo, Vučić ponuja pomoč Bošnjakom, mnoge države so okrepile svoje ekipe na kriznih žariščih.

Med prvimi, ki so se vrnili v domovino, so bili Italijani, Britanci in Srbi. Že včeraj je v Rimu pristalo prvo letalo s 127 Italijani, med njimi je bila tudi družina ministra Guida Crosetta, ki se je že v soboto vrnil z italijanskim vojaškim letalom, ki je v Oman odletelo posebej zanj. Včerajšnji prvi čarterski let družbe Oman Air je bil organiziran s koordinirano pomočjo italijanskega zunanjega ministrstva in veleposlaništev v Abu Dabiju in Maskatu, kot je Reuters navedel izjavo enega potnika, pa je polet stal približno 1500 evrov. Italija je po poročanju agencije Ansa v Maskat poslala prvo skupino uradnikov, ki so okrepili diplomatske misije. Zunanji minister Antonio Tajani je v dogovoru s premierko Giorgio Meloni zahteval ustanovitev skupine uradnikov, karabinjerjev, finančne policije ...