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    Kako izbrati električni čelni viličar in se izogniti nepotrebnim stroškom?

    Izbira viličarja lahko pomembno vpliva na produktivnost in varnost logističnih procesov. Nosilnost in cena sta pri tem pomembna dejavnika, vendar ne edina.
    Električni čelni viličar CBH AntOn FOTO: Jungheinrich
    Galerija
    Električni čelni viličar CBH AntOn FOTO: Jungheinrich
    Promo Delo
    8. 10. 2026 | 10:42
    6:24
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    V sodobni logistiki je električni čelni viličar eno ključnih delovnih sredstev. Uporablja se pri pretovoru blaga, oskrbi proizvodnje, skladiščenju in transportu palet. Ker so logistični procesi vse hitrejši, skladiščni prostori pa vse bolj izkoriščeni, se podjetja pri izbiri viličarja vse pogosteje osredotočajo tudi na dejavnike, kot so okretnost, energijska učinkovitost, ergonomija, varnost in skupni stroški lastništva.

    Vprašanje zato ni zgolj, koliko ton lahko viličar dvigne, temveč predvsem, kako dobro podpira vsakodnevne delovne procese. Najprimernejša rešitev je tista, ki se ujema z načinom uporabe, delovnim okoljem in intenzivnostjo dela.

    Kaj je pri izbiri električnega viličarja res pomembno?

    Podjetja se pri nakupu pogosto najprej osredotočijo na tehnične podatke, vendar praksa kaže, da na učinkovitost dela vpliva precej širši nabor dejavnikov.

    Pomembno je vedeti, koliko prostora je na voljo za manevriranje, kako pogosto se izvaja pretovor blaga, koliko so dolge transportne poti in koliko ur dnevno bo viličar v uporabi. Pomembno vlogo imajo tudi preglednost delovnega okolja, udobje operaterja in možnost hitrega servisiranja.

    Razlika med ustrezno in neustrezno izbiro se pogosto pokaže šele po več mesecih uporabe. Takrat lahko počasnejše delo, večja poraba energije ali nepotrebni zastoji vplivajo na produktivnost celotnega skladišča.

    Za manjša skladišča in osnovne logistične naloge

    Podjetja z manjšimi skladišči, delavnicami ali proizvodnimi obrati običajno potrebujejo predvsem zanesljiv električni viličar za vsakodnevna opravila, kot so prevoz palet, nakladanje tovornjakov in krajši transport blaga.

    Takšnim potrebam je namenjena serija AntOn by Jungheinrich. Gre za električne čelne viličarje, ki so cenovno dostopna in enostavna rešitev za podjetja, ki želijo preiti na električni pogon, ne da bi pri tem investirala v najzahtevnejše industrijske modele.

    Nosilnost do 3,5 tone zadostuje za številne logistične naloge, pripravljeni paketi opreme pa olajšajo izbiro in skrajšajo čas do začetka uporabe. Za mnoga podjetja je takšen viličar prvi korak k elektrifikaciji internega transporta.

    Ko je potrebna večja prilagodljivost

    V številnih podjetjih logistične naloge niso vedno enake. En dan je poudarek na oskrbi proizvodnih linij, drugič na skladiščenju ali pretovoru različnih vrst tovora. V takšnih primerih je pomembna predvsem vsestranskost.

    Te zahteve pokriva serija B (modeli EFG BB/BC in MB/MC), ki sodi v srednji razred električnih čelnih viličarjev. Z nosilnostjo do 3 tone in višino dviga do 6,5 metra omogoča uporabo v številnih skladiščnih in proizvodnih okoljih.

    Pomembna prednost teh modelov je kombinacija zmogljivosti in ekonomičnosti. Podjetja lahko izkoristijo prednosti sodobnih litij-ionskih baterij, hkrati pa pridobijo rešitev, ki je primerna za širok spekter logističnih procesov. Prav zato je serija B pogosto ravnotežje med investicijo in zmogljivostjo.

    Električni čelni viličar serije B FOTO: Jungheinrich
    Električni čelni viličar serije B FOTO: Jungheinrich

    Kadar štejeta vsak meter prostora in vsaka minuta

    V distribucijskih centrih ter proizvodnih podjetjih z večizmenskim delom postanejo zahteve bistveno višje. V takšnem okolju je pomembna ne le zmogljivost, ampak tudi izraba prostora, preglednost in neprekinjena razpoložljivost opreme.

    Zato so razviti naprednejši električni čelni viličarji EFG 2i in EFG 3i, namenjeni intenzivnim logističnim procesom. Njihova kompaktna zasnova omogoča učinkovitejšo uporabo skladiščnega prostora, kar je še posebej pomembno v objektih z omejenimi manipulativnimi površinami.

    Velik poudarek je namenjen tudi preglednosti operaterja. Dober pregled nad okolico zmanjšuje možnost poškodb tovora in prispeva k večji varnosti pri delu. Pomembno vlogo ima tudi ergonomija. Udobnejši dostop v vozilo, več prostora za operaterja in intuitivno upravljanje zmanjšujejo telesne obremenitve med delom.

    Za podjetja, kjer logistični procesi potekajo čez celoten dan, je pomembna tudi energijska učinkovitost. Sodobna litij-ionska tehnologija omogoča hitro polnjenje, prilagodljivo uporabo in nižje obratovalne stroške.

    Električni čelni viličar serije 3i FOTO: Jungheinrich
    Električni čelni viličar serije 3i FOTO: Jungheinrich

    Najzmogljivejši model ni vedno najboljša izbira

    Pri izbiri električnega čelnega viličarja ni univerzalnega odgovora. Najdražji ali najzmogljivejši model ni nujno tudi najboljša rešitev za posamezno podjetje. Veliko pomembneje je, da se oprema ujema z realnimi potrebami uporabnika.

    Podjetja, ki izvajajo osnovne logistične naloge, pogosto potrebujejo drugačno rešitev kot distribucijski centri z večizmenskim delom. Medtem ko so modeli AntOn by Jungheinrich namenjeni vsakodnevnim osnovnim opravilom, serija B pokriva širok nabor logističnih procesov. Modela EFG 2i in 3i pa sta namenjena okoljem, kjer so produktivnost, ergonomija, energijska učinkovitost in visoka razpoložljivost ključni za uspešno poslovanje.

    V času, ko podjetja iščejo načine za večjo učinkovitost logistike, postaja izbira ustreznega električnega viličarja tudi poslovna odločitev. Pravilno izbran model lahko pripomore k hitrejšemu pretoku blaga, boljši izrabi skladiščnega prostora in nižjim stroškom obratovanja. Več informacij o električnih čelnih viličarjih in njihovih zmogljivostih je na voljo na spletni strani Jungheinrich Slovenija.

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