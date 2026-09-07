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    Kako izbrati ogrevanje, ki bo smiselno tudi čez desetletje

    Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
    FOTO: Atlas Trading
    Galerija
    FOTO: Atlas Trading
    Promo Delo
    7. 9. 2026 | 10:41
    6:24
    A+A-

    Odločitev za nakup ali menjavo ogrevalnega sistema je ena izmed pomembnejših investicij v vsakem domu. Čeprav se kupci pogosto osredotočijo predvsem na ceno, znamko ali tehnične lastnosti naprave ter zahtevnost njene vgradnje, izkušnje kažejo, da je dolgoročno veliko pomembnejši prvi korak izbira pravega ponudnika. Takšnega, ki bo znal predlagati optimalen sistem za potrebe kupca in za njegovo brezhibno delovanje skrbel tudi čez deset ali petnajst let.

    Številne prednosti zračnih toplotnih črpalk

    V času nepredvidljivih cen energentov, ki so posledica geopolitičnih negotovosti, se vse več gospodinjstev odloča za prehod na toplotne črpalke. Te omogočajo manjšo odvisnost od fosilnih goriv, kot sta plin in kurilno olje, ter prinašajo večjo stabilnost in predvidljivost stroškov ogrevanja.

    Toplotna črpalka zrak–voda je odlična izbira za ogrevanje in hlajenje doma ter ogrevanje sanitarne vode, ker omogoča hitro in preprosto vgradnjo brez večjih gradbenih posegov, ne glede na to, ali gre za novogradnjo ali prenovo. Enostavno jo je mogoče povezati z obstoječimi ogrevalnimi sistemi, kot je radiatorsko ogrevanje, hkrati pa zavzame malo prostora.

    »Toplotna črpalka je bila logična rešitev, saj omogoča udobnejše in avtomatizirano ogrevanje, hkrati pa se izognem stroškom in delu, ki ga je zahtevalo ogrevanje na pelete.« R. Gobec, Teharje

    FOTO: Atlas Trading
    FOTO: Atlas Trading

    Pomembno je predvideti skupni strošek lastništva

    Pri izbiri ogrevanja se pogosto zgodi, da kupci primerjajo zgolj ponudbene cene. V resnici pa je pomembnejši tako imenovani skupni strošek lastništva, ki vključuje:

    • začetno investicijo,
    • stroške porabljene energije,
    • redno vzdrževanje,
    • možne servisne posege,
    • življenjsko dobo sistema.

    Tudi nekoliko višja začetna investicija se lahko dolgoročno izkaže za ugodnejšo, če prinaša nižje obratovalne stroške, boljšo podporo in manj nepredvidenih izdatkov.

    Eko sklad lahko znatno zmanjša začetni vložek

    Pri odločanju velja upoštevati tudi razpoložljive finančne spodbude. Ob vgradnji toplotne črpalke Gree Versati so kupci upravičeni do subvencije Eko sklada do 4.500 evrov za stanovanjske stavbe ali 30 % vrednosti za poslovne stavbe.

    Vprašanja, ki ločijo dobre ponudnike od povprečnih

    Izbira kakovostnih zračnih toplotnih črpalk na trgu je danes velika, vendar lahko na končno izkušnjo uporabnika bistveno vplivajo neustrezno dimenzioniranje, nestrokovna montaža ali neodzivna servisna podpora.

    Ko izbiramo ponudnika, mu je zato smiselno zastaviti naslednja vprašanja:

    • Ali ponuja svetovanje in dimenzioniranje sistema?
    • Kakšna je garancija (ne jamstvo) na napravo in izvedbo?
    • Kako hitro je organiziran servis v primeru okvare?
    • Ali ima lastno servisno mrežo?
    • S kakšnimi projekti se lahko pohvali?
    • Bo podpora na voljo tudi več let po vgradnji?

     

    Kot pojasnjujejo v podjetju Atlas Trading, se napačne odločitve pri izbiri ponudnika pogosto pokažejo šele čez čas. »V več kot treh desetletjih delovanja v tej panogi smo se žal srečali s številnimi zgodbami – od preplačanih projektov do napačno dimenzioniranih naprav in dolgotrajnega čakanja na izvajalce. Veliko kupcev pride do nas s slabo izkušnjo,« pove Yasin Jodeh, direktor podjetja, ki svojim kupcem namesto obljub nudi garancije.

    »Pri izbiri Atlasa so nas prepričali priporočila znancev, dobra ponudba, bližina ponudnika, servis, garancija in strokovno svetovanje.« B. Čepin, Zadobrova

    FOTO: Atlas Trading
    FOTO: Atlas Trading

    Dolgoročna investicija zahteva dolgoročnega partnerja

    Toplotna črpalka mora delovati zanesljivo v vseh vremenskih razmerah, lastnik pa mora vedeti, da v primeru težav ne bo ostal na hladnem. Atlas je ekskluzivni zastopnik znamke Gree za Slovenijo. Strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami svojim strankam stojijo ob strani kot dolgoročni partner.

    • Sistem dimenzionirajo glede na stavbo in vaše potrebe.
    • Za pravilnim načrtovanjem stojijo in vam nudijo vso podporo.
    • Servis je dosegljiv 365 dni v letu, med 8. in 20. uro.
    • Če pride do težave, se odzovejo najkasneje v 24 urah.
    • Na pravilno vgrajene in vzdrževane toplotne črpalke Gree vam nudijo 5 let garancije.

    Podpora in pomoč kupcem se v Atlasu ne končata, ko poteče garancija. »Čeprav je garancija na sistem 5 let, stojimo kupcu ob strani skozi celotno življenjsko dobo sistema. Za nas je to več kot garancija. Je obljuba, da nismo le izvajalec, ampak dolgoročen partner,« pove Jodeh.

    »Za Atlas sem se odločil, ker gre za podjetje z dolgoletno prisotnostjo na trgu, stabilno podporo in dobro servisno mrežo.« P. Bevc, Vojnik

    FOTO: Atlas Trading
    FOTO: Atlas Trading

    Toplotna črpalka je investicija za več let, pogosto celo za več desetletij. Zato je smiselno izbrati rešitev, ki ne prinaša le učinkovitega ogrevanja danes, temveč tudi občutek varnosti, predvidljive stroške in strokovno podporo v prihodnosti. »Zavedamo se, da mora biti samoumevno, da izdelek izpolnjuje pričakovanja kupca in je brezhiben. Kar razlikuje podjetja, je človeški faktor, ki oblikuje uporabniško izkušnjo. In ta se ne konča pri prodaji, ampak se tam šele začne,« zaključi Jodeh.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

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