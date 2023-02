Kako izbrati sedežno garnituro

Na njej posedamo ob gledanju televizije, počivamo po napornem dnevu ali jo ponudimo kot ležišče gostom, zato je njena izbira pomembnejša, kot si mislite. Seveda je pomembno, da pri izbiri upoštevate svoje želje, vendar poleg videza nikar ne pozabite tudi na funkcionalnost.

Oblika sedežne garniture

Pri izbiri oblike sedežne garniture obstajajo številne različice. Pogosta je klasična sedežna garnitura v linearni obliki kot dvosed ali trosed. Med priljubljenimi so tudi kotne sedežne garniture, ki imajo eno ali obe stranici podaljšani v obliko L ali U. Za kakšno obliko sedežne garniture se bomo odločili, je precej odvisno od tega, koliko prostora imamo na voljo. Za manjše prostore so primernejše manjše sedežne, ki pa jih lahko dopolnite s fotelji, tabureji ali stoli ter tako pridobite dodatne sedalne površine, medtem ko lahko v večjem prostoru prepustimo več svobode obliki in udobju.

Sedežna garnitua Rono FOTO: Dom24

Velikost sedežne

Tako kot oblika je tudi velikost sedežne odvisna predvsem od razpoložljivega prostora in števila ljudi, ki jo bodo vsakodnevno uporabljali. Čeprav je sedežna garnitura velikokrat v središču prostora in dogajanja, pa je treba paziti, da ni prevelika. Kaj hitro se namreč zgodi, da kotna sedežna garnitura zasede preveč prostora in ga naredi manjšega in bolj utesnjenega. Predlagamo, da pred nakupom dobro premerite prostor in si pomagate tako, da na tla v velikosti sedežne položite časopisni papir ali karton. Tako boste dobili približen občutek za velikost in postavitev v prostoru.

Sedežna garnitua Maja FOTO: Dom24

Material sedežne garniture

Materiali sedežnih garnitur so različni in vsak ima svoje lastnosti. Med najbolj priljubljenimi so tekstil in mikrotkanine, ki so tudi najbolj hvaležni. Enostavneje jih je vzdrževati in čistiti, napredni materiali, kot so mikrotkanine, pa so tudi vodoodbojni in odporni proti praskam. Priljubljene so tudi usnjene sedežne, ki slovijo predvsem po odpornosti in trajnosti. Ko izbirate material sedežne garniture, imejte v mislih predvsem praktičnost in uporabnost. Na primer, če imate majhne otroke ali hišne ljubljenčke, se izogibajte usnju in dragim tkaninam ter raje izberite takšne, ki jih je enostavno očistiti in so odporni proti praskam.

Udobje sedežne

Ker bo sedežna garnitura vsakodnevno prostor za posedanje in počitek, je bistveno, da je čim bolj udobna. To pomeni, da izberite takšno z ustrezno mehkobo oz. trdoto, da ima prava razmerja med sediščem in naslonom ter se na njej udobno sedi, da ima ob strani naslon za roke, morda dodatno oblazinjenje ali izvlečno ležišče. Pri izbiri udobja je najpomembneje, da sami določite, kaj vam je pomembno, in skladno s tem najdete tisto, kar vam najbolj ustreza.

Sedežna garnitura Anton FOTO: Dom24

