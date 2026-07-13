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    Kako je 28-letni slikar, ki ga skoraj nihče ni poznal, naslikal Angelo Merkel

    Tradicionalno ima nekdanji kancler sam pravico izbrati umetnika za portret, ki bo visel v galeriji portretov kanclerjev v nemškem kanclerskem uradu.
    Uradni portret nekdanje nemške kanclerke je naslikal Jérémie Queyras, 28-letni francosko-nemški slikar iz Freiburga. FOTO:  Axel Schmidt Reuters
    Galerija
    Uradni portret nekdanje nemške kanclerke je naslikal Jérémie Queyras, 28-letni francosko-nemški slikar iz Freiburga. FOTO:  Axel Schmidt Reuters
    T. J.
    13. 7. 2026 | 13:00
    3:34
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    Odkar je uradni portret nekdanje nemške kanclerke Angela Merkel od 1. julija na ogled v berlinskem muzeju Bode (muzej sicer slovi po zbirkah kiparstva in portretne umetnosti od srednjega veka do 18. stoletja), se je obisk muzeja močno povečal, kar za približno 85 odstotkov, na okoli 900 obiskovalcev na dan. Zaposleni poročajo, da številni obiskovalci pridejo prav zaradi slike in že ob vstopu sprašujejo, kje je. Portret bo v Bode muzeju razstavljen do 4. oktobra, nato ga bodo preselili v galerijo portretov kanclerjev v nemškem kanclerskem uradu.

    Uradni portret nekdanje nemške kanclerke je naslikal Jérémie Queyras, 28-letni francosko-nemški slikar iz Freiburga, ki je bil do tega naročila širši javnosti skoraj neznan. Merklovo je prepričal z lastnoročno napisanim pismom in primeri svojega dela, ki ji jih je poslal leta 2022. Po več letih čakanja ga je povabila na srečanje, iz katerega se je razvilo večmesečno sodelovanje.

    Portret prikazuje nekdanjo političarko v zanjo značilnem modrem suknjiču. Naslikana je stoje, z eno roko naslonjeno na stol, obraz pa deluje nekoliko utrujeno. V ozadju so tudi diskretni simboli njenega dela, med njimi rumena mapa in srebrna kocka z geslom »In der Ruhe liegt die Kraft« (»V mirnosti je moč«).

    Angela Merkel je svoj 16-letni mandat nemške kanclerke uradno zaključila 8. decembra 2021. FOTO: Axel Schmidt Reuters
    Angela Merkel je svoj 16-letni mandat nemške kanclerke uradno zaključila 8. decembra 2021. FOTO: Axel Schmidt Reuters

    Prva ženska v kanclerski zbirki

    Queyras je po pisanju nemških medijev dejal, da ni želel ustvariti herojske podobe nekdanje kanclerke, temveč portret, ki bi jo prikazal kot prepoznavno osebo, a hkrati bolj osebno in človeško. Merklova sama pa je sodelovanje opisala kot »majhno pustolovščino«; med poziranji sta se pogovarjala o najrazličnejših temah ali pa poslušala klasično glasbo. »Čudno je, ko počasi postajaš zgodovina,« je Merklova povedala za Die Zeit. Kot pa piše Guardian, je Merklova v pripravah slikarju omogočila dostop do kanclerskega urada, da si je lahko ogledal galerijo portretov njenih sedmih moških predhodnikov. Morda je najbolj presenetljivo to, da naj bi Merklova sama plačala portret,  namesto da bi račun pustili nemškim davkoplačevalcem..

    Portret bo oktobra dobil stalno mesto v galeriji portretov nemških kanclerjev v zveznem kanclerskem uradu. Tradicionalno ima nekdanji kancler oziroma kanclerka sam pravico izbrati umetnika, ki bo naslikal uradni portret. Angela Merkel si je za odločitev vzela skoraj pet let po odhodu s položaja. Dejala je, da je potrebovala čas in da ni želela, da bi bilo naročilo le še ena obveznost na seznamu opravil. Posebnost tokratne izbire je, da je slikar sam poiskal portretiranko. 

    V nemškem kanclerskem uradu, kjer visijo portreti vseh povojnih kanclerjev – od Konrada Adenauerja do Gerharda Schröderja, bo Merklova prva ženska v tej zbirki, njen portret pa bo visel ob Schröderjevem, ki ga je leta 2007 naslikal znani nemški umetnik Jörg Immendorff. Uradnega portreta Olafa Scholza še ni, saj se po poročanju nemških medijev še ni odločil, kdo ga bo naslikal. 

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