Kako je 31 kvadratnih metrov velika garsonjera postala prostoren in udoben dom

Kako na vsega 31 kvadratnih metrih ustvariti dom, ki ima vse, kar ponujajo večja stanovanja, ne da bi prostor deloval utesnjeno? Arhitektki Petra Zakrajšek in Neža Mekota iz biroja GAO arhitekti sta se prenove garsonjere v Šentvidu lotili s popolno spremembo tlorisa. Kuhinja in spalnica sta zamenjali mesti, bivalni del je zadihal, premišljeno pohištvo po meri pa je skrilo vse, kar bi majhen prostor sicer hitro zapolnilo.

V celotnem članku na Deloindom.si si oglejte, kako je garsonjera videti po prenovi, katere rešitve jo vizualno povečajo in katere tri nasvete za opremljanje majhnih stanovanj poudari arhitektka Petra Zakrajšek.

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