Kako je domišljija z dolenjskimi geni navdušila Jackie Kennedy

V nadaljevanju preberite:

Ko so na modni sceni ZDA zasijale lahkotne, preprosto krojene obleke Lilly Pulitzer, so postale z živimi barvami in potiski s širokim arzenalom eklektičnih, fantazijskih motivov na mah prepoznavne. V prvi vrsti zaradi prve dame Jackie Kennedy, ki ji pripisujejo krstno zaslugo pri širjenju tega sloga oblačil, ki danes velja za značilno ameriškega in je prisoten v osrednjih oblikovalskih muzejih. A v Sloveniji le malokdo ve, da je velika večina teh motivov sad domišljije hčerke slovenskih priseljencev z Dolenjske Suzie Zuzek (1920–2011).

Dolgo je delovala za Key West Hand Print Fabrics na Floridi, kot avtorica tekstilnih vzorcev pa pravzaprav do smrti ostajala anonimna, neznana tudi Američanom. To je bil davek, ki si ga v njenem času plačal ob vstopu v ceh tovrstnih ustvarjalcev. Avtorji vzorcev na tekstilu so ostajali anonimneži.

Razposajeno pisan slog oblačil omenjene Lilly Pulitzer, ki je pred selitvijo na Florido odraščala v premožni družini v Roslynu na Long Islandu, je v zgodnjih šestdesetih letih prejšnjega stoletja hitro postal priljubljen. Ko se je v eni tovrstnih oblek v reviji Life pojavila Jackie Kennedy, so ji sledile številne premožnejše ženske. Te obleke so krasile tudi, denimo, stase pripadnic ameriške elite s priimki Rockefeller, Vanderbilt ali Whitney, tudi ikon sloga, kakršna je bila Audrey Hepburn. Pa četudi je Lilly Pulitzer nekoč izjavila, da je prva tovrstna obleka, v kateri je bila fotografirana Kennedyjeva, nastala kar iz kuhinjskih zaves.