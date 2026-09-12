Kako je Mercatorjev zemljevid v 16. stoletju sploh nastal?

Potem ko je generalna skupščina Združenih narodov minuli teden glasovala za nov zemljevid sveta, izdelan v ekvivalentni Zemljini projekciji (Equal Earth), je v ospredje hkrati stopilo tudi dejstvo, da je najbolj razširjena okoli pol tisočletja stara Mercatorjeva projekcija. V 16. stoletju jo je zasnoval flamski kartograf in geograf Gerardus Mercator s pravim imenom Geert de Cremere oziroma Gerhard Kremer, njena ključna prednost je bila za tedanje pomorščake izjemno pomembna: smer plovbe po istem kurzu (azimutu) je bila na karti prikazana kot ravna črta. Evropejci so zaradi trgovskih poti že stoletja poznali Kitajsko, Indijo, Perzijo in dele srednje Azije, v Mercatorjevem času so poznali obrise večine Afrike, Južne Amerike ter južne in vzhodne Azije, a veliki deli sveta so še vedno ostali ...