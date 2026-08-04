Kako je na vročinske ekstreme pripravljena država?

Slovenija se segreva hitreje od svetovnega povprečja, in kot pojasnjujejo na ministrstvu za okolje in prostor, je javno zdravje v novi strategiji prilagajanja podnebnim spremembam, ki jo pripravljajo, eden od desetih prednostnih sektorjev. »Prva faza strategije je že zaključena; pripravljene so sektorske ocene podnebne ranljivosti in tveganj, ki so strokovna podlaga za nadaljnje ukrepanje. Vročinski valovi pri zdravstvenem sektorju predstavljajo eno največjih podnebnih tveganj za delovanje zdravstvenega sistema. Že danes je ocenjeno veliko za zagotavljanje pravočasne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe, v prihodnosti pa bo predvidoma še večje,« so pojasnili za Delo. Strategiji bodo sledili tudi regionalni akcijski načrti, ki bodo ukrepe prilagodili posebnostim in potrebam posameznih ...