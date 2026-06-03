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    Kako je otok Sazan postal Trumpov otok

    Jared Kushner želi obalno mokrišče, ​​dom flamingov, tjulnjev in morskih želv, spremeniti v letovišče.
    Pogled iz Vlorëja proti otoku Sazan, ki mu domačini ne rečejo več Ishulli i Sazani (otok Sazan), ampak Ishulli i Trumpëve, Trumpov otok. FOTO: Anila Amataj/Wikimedia Commons
    Galerija
    Pogled iz Vlorëja proti otoku Sazan, ki mu domačini ne rečejo več Ishulli i Sazani (otok Sazan), ampak Ishulli i Trumpëve, Trumpov otok. FOTO: Anila Amataj/Wikimedia Commons
    Simona Bandur
    3. 6. 2026 | 07:47
    4:54
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    Otok Sazan, največji albanski otok in desetletja zaprto vojaško območje, je še ena od točk, kjer je poslovno priložnost prepoznal zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Jared Kushner. Na nenaseljenem otoku na stičišču Jadranskega in Jonskega morja načrtuje luksuzno letovišče, prav tako na zavarovanem območju pri laguni Narta. A so se mu najprej postavili po robu domačini in predstavniki okoljskih organizacij, pozneje pa tudi albanski organ, ki se ukvarja s preganjanjem korupcije.

    Albanski premier Edi Rama se brani, da želi svoji domovini zagotoviti le investicijski zagon. FOTO: Leon Neal/Reuters
    Albanski premier Edi Rama se brani, da želi svoji domovini zagotoviti le investicijski zagon. FOTO: Leon Neal/Reuters
    Otok Sazan, ki leži na strateško pomembni točki, je bil skozi vso zgodovino povezan z vojskovanjem. Že v antiki so se tam spopadli Rimljani in vojska Filipa V. Makedonskega, v srednjem veku pripadniki Genovske in Beneške republike, nato je bil (s prekinitvami) pomembna vojaška baza Osmanskega cesarstva.

    Po koncu Napoleonovih vojn leta 1815 je skupaj z Jonskimi otoki prešel pod britanski nadzor, približno petdeset let pozneje pod Grčijo. Leta 1914 ga je prevzela Italija in na njem postavila vojaško postojanko, med drugo svetovno vojno so bile na tem 4,8 kilometra dolgem in dva kilometra širokem otoku baze za nemške in italijanske podmornice. Po vojni, leta 1947, je pariška mirovna pogodba suverenost nad otokom prenesla na Albanijo. Tudi v času hladne vojne je bil pomembna vojaška točka, po kateri so še vedno posejani ostanki 3600 bunkerjev.

    Množični turizem
    na zavarovanem območju

    Leta 2010 je albanska vlada vode okoli otoka in sosednjega polotoka Karaburun razglasila za narodni morski park. Zadnjih deset let je Sazan odprt za javnost in očitno predmet poželenja investitorjev, kot je Jared Kushner, ki je po poročanju Guardiana dejal, da namerava tam »ustvariti idealno letovišče, v katerem bi si želel biti z družino in prijatelji«. Otoku tako domačini ne rečejo več Ishulli i Sazani (otok Sazan), ampak Ishulli i Trumpëve (Trumpov otok). Podobne načrte ima predsednikov zet za zavarovano obalno območje Vjosa–Narta, kjer domujejo številne živalske vrste, med njimi flamingi, tjulnji in morske želve. Tam bi prav tako postavil letovišče z okoli 10.000 ležišči in tako na tem delikatnem območju odprl vrata množičnemu turizmu, te dni piše bruseljski portal Politico.

    Laguna, kjer domujejo številne zavarovane živalske vrste, bi se lahko spremenila v velikansko letovišče. FOTO: Wikimedia Commons
    Laguna, kjer domujejo številne zavarovane živalske vrste, bi se lahko spremenila v velikansko letovišče. FOTO: Wikimedia Commons

    Načrte za gradnjo omenjenih letovišč je Kushner, sicer tudi Trumpov posebni odposlanec v diplomatskih pogajanjih o Gazi (kjer prav tako ne skriva apetitov), Iranu in Ukrajini, predstavil predlani. Na začetku letošnjega leta je otok obiskal tudi s soprogo Ivanko Trump. Tudi albanski premier Edi Rama je v nedavnem intervjuju za Politico potrdil, da med vlado in Kushnerjem potekajo pogovori o velikem turističnem poslu (samo na otoku Sazan naj bi bila naložba vredna 1,4 milijarde evrov).

    Zlasti načrti za gradnjo na zavarovanem območju so sprožili proteste državljanov in nevladnih okoljskih organizacij. Posebej so se okrepili konec maja, ko so investitorji pri Zvërnecu v laguni Narta postavili visoke ograje z bodečo žico, zaradi česar domačini in turisti niso več mogli do plaže. V nedeljo zvečer so se protestniki zbrali pred vladnimi uradi in zahtevali, da ustavijo Kushnerjev projekt, zaščitijo območja pred gradnjo in celo, da odstopi predsednik vlade. Ta je zanikal očitke, da projekt posega v zaščiteni rezervat, in dodal, da končni predlog še ni predložen niti še ni izdelana okoljska študija.

    Nezakonitosti v Srbiji

    Na začetku leta je Jared Kushner otok Sazan obiskal tudi s soprogo Ivanko Trump. FOTO: Marco Bertorello/AFP
    Na začetku leta je Jared Kushner otok Sazan obiskal tudi s soprogo Ivanko Trump. FOTO: Marco Bertorello/AFP
    Na začetku tedna je albanski protikorupcijski organ Spak, ki je bil ustanovljen leta 2019 s podporo EU in ZDA kot del obsežne pravosodne reforme države, potrdil, da je sprožil preiskavo spornih sprememb statusa območja in lastništva zemljišč. »Želim si, da Albanija postane država, ki ji bodo v regiji zavidali, in ta projekt je del teh prizadevanj,« se je pred napadi branil Edi Rama.

    Trumpov zet se je pred tem s podobnim velikopoteznim načrtom opekel že v Beogradu. Na območju stavbe nekdanjega generalštaba jugoslovanske vojske v Beogradu je nameraval postaviti luksuzni kompleks pod blagovno znamko Trump. Potem ko je srbsko tožilstvo za organizirani kriminal vložilo obtožnico proti ministru za kulturo Nikoli Selakoviću in še trem uradnikom zaradi nezakonitega odvzema statusa kulturne dediščine, se je iz projekta umaknil.

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    AlbanijaSazanDonald TrumpJared KushnerFlamingi

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