Kako je socialistična dvokapnica postala hiša za 21. stoletje

V nadaljevanju preberite:

»Že večkrat smo prenavljali med seboj podobne enodružinske hiše, ki so jih v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja po tipskem načrtu gradili na različnih koncih Slovenije. Hiše so danes dotrajane in predstavljajo speči potencial za veliko različnih možnosti prenove. Vedno znova odkrivamo nove, drugačne prostorske rešitve za sodobno bivanje, prilagojene potrebam naročnika,« pravi arhitektka Uršula Novak iz biroja A2o2 o eni takšnih tipskih hiš, ki je po prenovi dobila povsem novo življenje.

Enodružinska hiša v ljubljanskem primestju, zgrajena po tipskem načrtu v 70. letih, je bila precej dobro ohranjena, a je bila njena zasnova prilagojena bivanju takratnega časa. Ker stoji na robu Barja, nima kleti, prostori v pritličju pa so bili prvotno namenjeni garaži in kurilnici, zdaj pa se tam odpira dvovišinski prostor osrednjega dnevnega prostora z igralnico. V nadaljevanju preberite, kako so jo povezali s vrtom in kaj so ohranili prvotnega.