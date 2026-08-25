Kako je v resnici živeti na jadrnici: med svobodo, odrekanjem in družino

Življenje na jadrnici za marsikoga pomeni popolno svobodo: morje, veter in vsak dan drugačen razgled. A za romantično predstavo se skriva tudi precej prilagajanja. Profesionalna jadralka in avtorica Jasna Tuta ter Maja Kovač, ki z družino poletne tedne preživlja na jadrnici, pripovedujeta o vsakdanu na omejenem prostoru, odnosih med člani posadke, pomanjkanju udobja in nepredvidljivosti morja. Govorita tudi o tem, zakaj je takšno življenje za otroke lahko dragocena izkušnja.

Kako se spremeni občutek za dom, ko ga omejuje le trup jadrnice, kaj na morju najbolj pogrešamo in zakaj tak način življenja ni za vsakogar? V novi epizodi podkasta Deloindom Jasna Tuta in Maja Kovač razkrivata tudi, kaj ju je življenje na morju naučilo o svobodi, odnosih in udobju.

Celoten pogovor si oglejte na Deloindom.si.