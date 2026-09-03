Kako na 48 kvadratih ustvariti udoben apartma za šest oseb

Kako 48 kvadratnih metrov spremeniti v svetel in udoben počitniški apartma, v katerem lahko biva do šest ljudi? Prav to je bil glavni izziv prenove apartmaja na Krvavcu, namenjenega tako lastnikom kot oddajanju gostom.

Arhitekti so odstranili del predelnih sten in nepotrebnih vrat ter tako ustvarili bolj odprt in zračen osrednji bivalni prostor. Pri opremi so iskali rešitve, ki opravljajo več funkcij hkrati, posebno pozornost pa namenili shranjevanju in dodatnim ležiščem. Med najbolj domiselnimi elementi sta dva pograda, skrita v dnevnem prostoru.

Kako so zasnovali kuhinjo, jedilnico in dnevni del, s katerimi materiali ustvarili občutek topline ter katere rešitve omogočajo, da majhen apartma udobno sprejme več ljudi?

Celotno prenovo in predlagane arhitekturne rešitve si oglejte na Deloindom.si.