Kako na 7,6 m² ustvariti sobo, ki raste skupaj s šolarko?

Ko je šestletna deklica pred vstopom v šolo potrebovala prenovljeno sobo, se je družina znašla pred izzivom: kako na le 7,6 kvadratnega metra ustvariti prostor za spanje, učenje, ustvarjanje in shranjevanje? Arhitektka Tjaša Justin je pripravila premišljeno rešitev, ki izkorišča prednosti mansardnega prostora in vsak centimeter tlorisa. V sobi so našli prostor za prostorno garderobno omaro, dolgo delovno mizo, posteljo s shranjevalnim predalom ter dodatne police in regale. Posebna pozornost je namenjena tudi barvni zasnovi, ki je dovolj igriva za otroka, a hkrati zasnovana tako, da bo soba uporabna še vrsto let.

V celotnem članku na Deloindom.si si oglejte natančen tloris rešitve, vizualizacije prenove, razporeditev pohištva po meri ter ideje, kako lahko tudi majhno mansardno otroško sobo spremenite v funkcionalen in brezčasen prostor za odraščanje.