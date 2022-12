Kako najenostavneje odzračiti radiator

Živite v bloku, ste zmrzljivi in ste bili presrečni, ko se je začela letošnja ogrevalna sezona? Stanovanja so se kmalu ogrela, sploh ker je po zelo mrzlem začetku oktobra jesen pokazala prijaznejši obraz, topli dnevi pa so vztrajali vse do srede novembra. Šele zdaj, po resnejši ohladitvi, ste nekateri ugotovili, da posamezni radiatorji prav zanič grejejo. Ventil je odprt do konca, toplote pa nobene.

Najpogostejši razlog, da radiatorji slabo grejejo, je, da del njihove prostornine zapolnjuje zrak, ta pa ovira pretok ogrevne vode.

