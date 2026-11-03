Kako najti kupca podjetja?

Prodaja družbe je pomemben dogodek v življenjskem ciklu podjetja, zlasti pri srednje velikih sistemih, kjer so lastniki neposredno vpeti v dnevno poslovanje.

Prepustitev postopka strokovnjakom je strateška odločitev, ki zagotovi nemoteno izvajanje rednih poslovnih operacij. Ekipa svetovalcev prevzame vodenje celotnega procesa, strukturira prodajo podjetja in vzpostavi stik z investitorji. Lastnikom to omogoča, da ohranijo osredotočenost na trg in kupce ter s tem stabilizirajo vrednost družbe pred transakcijo.

Kot pojasnjuje Matija Filiplič, CFA, pooblaščeni ocenjevalec podjetij: »V procesu prodaje podjetja se povežemo z našimi strankami in jih skozi celoten proces vodimo na najmanj stresen način, brez motenja rednega poslovanja podjetja.«

Izkušena ekipa strokovnjakov strukturira transakcijo v skladu s specifičnimi potrebami prodajalca in poskrbi, da so natančno pokriti vsi finančni, pravni in davčni vidiki. Nakup in prodaja podjetij se vedno obravnavata diskretno v okviru korporativnega upravljanja.

Temeljita priprava in izbira ustrezne transakcije

Preden se pristopi k iskanju strateških ali finančnih investitorjev, je potrebna natančna opredelitev prodajne strategije. Svetovalci najprej pomagajo pri odločitvi, ali se prodaja stoodstotni lastniški delež ali zgolj njegov del. Pogost tip transakcije je prodaja osnovne dejavnosti podjetja in hkratna oddelitev drugega premoženja, kot so nepremičnine. V tej fazi strokovnjaki izdelajo strategijo prodaje, znano kot investicijsko zgodbo (angl. equity story), ki definira najpomembnejše vrednosti in prihodnje potenciale družbe za novega lastnika.

Hkrati poteka priprava podjetja na prodajo. Svetovalci pomagajo optimizirati poslovanje in pripravijo ključne zaposlene na prihajajoče procese. Na podlagi teh analiz svetovalna ekipa izvede raziskavo trga, identificira ustrezne kupce, pripravi ciljni seznam potencialnih investitorjev in ga predhodno uskladi z naročnikom.

Trženje in strukturiranje dokumentacije

Zbiranje interesa na trgu poteka po vnaprej določenem protokolu. Svetovalci izbranim investitorjem najprej posredujejo predstavitveno gradivo (angl. teaser), s katerim preverijo začetni interes. Če potencialni investitor izkaže namero za prevzem, mora podpisati izjavo o zaupnosti podatkov (NDA). Šele po podpisu tega dokumenta prejme informacijski memorandum. Ta dokumentacija vključuje finančne, komercialne in operativne podatke, ki investitorju omogočijo oddajo nezavezujoče ponudbe.

Ko so zbrane nezavezujoče ponudbe, se za najožji krog primernih kandidatov organizira navidezna podatkovna soba (VDR). V njej kupčevi pravniki, davčni svetovalci in revizorji izvedejo skrbni pregled poslovanja (angl. due diligence). Svetovalci za združitve in prevzeme med tem postopkom koordinirajo tok informacij, organizirajo poslovodske predstavitve in natančno upravljajo razkrivanje občutljivih podatkov izbranim investitorjem.

Pri uspešni prodaji podjetja s strokovno pomočjo Nai Significa so zadovoljni kupci in prodajalec FOTO: Spletnik

Pogajanja in maksimizacija vrednosti

Po končanem skrbnem pregledu sledi faza zbiranja zavezujočih ponudb. Ko naročnik izbere najustreznejšega kupca, se začnejo neposredna pogajanja o pogojih kupoprodajne pogodbe (SPA). Glavni cilj svetovalcev v tej fazi je maksimirati prodajno ceno in določiti ustrezen način plačila kupnine. Proces poteka z upoštevanjem vseh zahtev prodajalca glede dodatnih zagotovil kupca o nadaljnjem poslovanju podjetja. Študija Vpliv čezmejnih združitev in prevzemov na uspešnost (angl. The Effect of Cross-Border Mergers and Acquisitions Performance), objavljena v reviji Journal of Risk and Financial Management, dokazuje, da vključitev strokovnih svetovalcev za združitve in prevzeme (M&A) vodi do višjih donosov ob najavi prevzema in pomembno prispeva k ustvarjanju vrednosti med transakcijo.

Zadnji korak zajema pomoč pri usklajevanju pravne dokumentacije in končnem zaključku transakcije. Strokovna podpora ves čas procesa zniža tveganja in lastnikom omogoči uspešen izstop iz lastništva.

Faza prodaje (M&A) Ključne aktivnosti svetovalca Priprava Izbira tipa transakcije, izdelava strategije (equity story), identifikacija kupcev Trženje Distribucija gradiva (teaser), podpis izjave NDA, posredovanje informacijskega memoranduma Skrbni pregled Vzpostavitev podatkovne sobe (VDR) in razkritje informacij izbranim investitorjem Zaključevanje Poslovodska predstavitev, pogajanja o ceni, usklajevanje pogodbe SPA, zaključek

Strateška prednost zunanjega vodenja postopka

Uspešna izvedba transakcije zahteva veliko več kot zgolj identifikacijo kupca. Gre za kompleksen preplet finančnega, pravnega in davčnega usklajevanja, ki ga lastniki ob rednem poslovanju težko obvladujejo sami. Postopek prodaje podjetja je delovno intenziven in dolgotrajen, zato aktivno vodenje zunanjih strokovnjakov pomembno zmanjša tveganja za padec prihodkov med procesom. S tem ko lastniki breme prodaje preložijo na specializirano ekipo, ohranijo fokus na ustvarjanju dodane vrednosti in dnevnem upravljanju podjetja.

Strokovna podpora podjetja Nai Significa zagotavlja, da je transakcija strukturirana optimalno in v skladu z veljavno regulativo, hkrati pa ohranja visoko stopnjo diskretnosti. To preprečuje nezaželeno uhajanje informacij h konkurentom, zaposlenim ali poslovnim partnerjem, kar bi sicer lahko negativno vplivalo na pogajalsko izhodišče in stabilnost poslovanja. Svetovalci prevzamejo celotno komunikacijo z vsemi vpletenimi deležniki, kar prodajalcu omogoča objektivno presojo prejetih ponudb brez čustvene vpletenosti. Uspešnost prodaje in dosežena višina kupnine sta tako neposredno odvisni od kakovosti začetnih priprav in strokovnosti vodenja posameznih faz postopka. Z vključitvijo izkušenih finančnih svetovalcev se iztrži maksimalna vrednost na trgu, hkrati pa se zagotovi pravna in davčna varnost pri prenosu lastništva.

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