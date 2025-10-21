  • Delo mediji d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

    Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
    Bolečine v križu pogosto nastanejo zaradi sodobnega načina življenja in dolgotrajnega sedenja. FOTO: Medicofit
    Bolečine v križu pogosto nastanejo zaradi sodobnega načina življenja in dolgotrajnega sedenja. FOTO: Medicofit
    Promo Delo
    21. 10. 2025 | 09:23
    21. 10. 2025 | 09:33
    20:36
    Bolečine v križu in hrbtenici so ena najpogostejših težav sodobnega človeka, ki lahko prizadenejo vsakogar, ne glede na starost ali telesno pripravljenost. Svetovna zdravstvena organizacija navaja, da je bolečina v ledvenem delu hrbtenice najpogostejše mišično-skeletno stanje na svetu in glavni vzrok invalidnosti. Leta 2020 je tovrstne težave občutilo približno 619 milijonov ljudi po vsem svetu, do leta 2050 pa se pričakuje porast na kar 843 milijonov.

    Raziskave kažejo, da od 84 do 90 odstotkov odraslih vsaj enkrat v življenju občuti bolečino v križu, približno polovica aktivnega prebivalstva pa ima vsako leto eno epizodo bolečine. Težava ni le to, da je bolečina neprijetna in omejujoča, temveč tudi v tem, da je to eden najpogostejših razlogov za odsotnost iz službe.

    Čeprav mnogi tovrstne bolečine še vedno jemljejo kot prehodno nevšečnost, je kronična bolečina pogosto znak resnejših mišično-skeletnih sprememb. Brez ustrezne diagnostike in ciljno usmerjene terapije se stanje lahko hitro poslabša, kar vodi v dolgotrajne omejitve in zmanjšano kakovost življenja.

    Zakaj je bolečina v križu tako pogosta

    Bolečina v križu je pogosta posledica kombinacije dejavnikov, kot so sedeč življenjski slog, pomanjkanje gibanja, nepravilna drža in dolgotrajen stres, ki povečuje mišično napetost. S staranjem se pridružijo še degenerativne spremembe hrbtenice, tveganje pa povečajo nepravilno dvigovanje bremen in ponavljajoči se napačni gibi pri delu ali športu.

    Naredite prvi korak k hrbtu brez bolečin: naročite se na celostno fizioterapijo v kliniki Medicofit in začnite individualno prilagojeno rehabilitacijo.

    Hrbtenica in mišični sistem – temelj stabilnosti in gibanja

    Hrbtenica je osrednji podporni steber telesa, ki daje oporo trupu, omogoča gibanje in ščiti hrbtenjačo. Sestavljena je iz 33 vretenc, razdeljenih v pet sklopov: vratna (7), prsna (12), ledvena (5), križnična (5, zraščena v križnico) in trtična (4, redkeje 5 zraščenih vretenc). Medvretenčne ploščice med vretenci delujejo kot elastične blazine, ki omogočajo gibljivost in absorbirajo udarce. Njena značilna oblika dvojnega S (lordoza in kifoza) omogoča enakomerno porazdelitev obremenitev in hkrati ohranja stabilnost.

    Ob hrbtenici potekajo mišice, ki jih delimo na globoke stabilizatorje in površinske gibalne mišice. Globoke mišice, kot so m. multifidus, m. transversus abdominis in mišice medeničnega dna, zagotavljajo stabilnost vretenc in pravilno poravnavo hrbtenice, površinske mišice, kot so iztegovalke hrbta, latissimus dorsi in gluteus maximus, pa skrbijo za večje gibe ter prenos sil med trupom in okončinami.

    Ko pride do neravnovesja, na primer zaradi slabe drže, preobremenitev ali poškodb, globoki stabilizatorji pogosto oslabijo, njihovo vlogo pa prevzamejo večje mišice, kar dolgoročno vodi v preobremenitve in bolečino.

    Vrste bolečin v hrbtenici

    FOTO: Medicofit
    FOTO: Medicofit

    Bolečine v hrbtenici se lahko zelo razlikujejo glede na lokacijo, trajanje in izvor.

    GLEDE NA LOKACIJO

    Bolečina v vratnem delu (cervikalna hrbtenica): pogosto se pojavi zaradi napetosti v mišicah vratu, dolgotrajnega gledanja v zaslon ali napačne drže. Lahko se širi v glavo (tenzijski glavoboli) ali v roke.

    Bolečina v prsnem delu (torakalna hrbtenica): redkejša, pogosto posledica togosti ali napetosti med lopaticami. Včasih jo spremljajo občutki zategovanja v prsnem košu.

    Bolečina v ledvenem delu (lumbalna hrbtenica): najpogostejša oblika bolečine v hrbtu. Lahko je posledica mišične napetosti, degenerativnih sprememb, hernije diska ali sindroma sakroiliakalnega sklepa. Pogosto se širi v zadnjico ali noge (lumboishialgija).

    Bolečina v križnici in trtici (sakralna in kokcigealna regija): povezana z dolgotrajnim sedenjem in poškodbami, pojavi se lahko tudi po porodu. Obremenjuje tudi medenično dno in vpliva na stabilnost trupa.

    GLEDE NA TRAJANJE

    Akutna bolečina: pojavi se nenadoma in običajno traja do šest tednov. Pogosto jo povzročijo nenaden gib, dvig bremena ali obremenitev.

    Subakutna bolečina: traja od šest do 12 tednov. Pogosto jo spremljata zmanjšana gibljivost in funkcionalna omejitev.

    Kronična bolečina: vztraja več kot 12 tednov. Pogosto ni povezana z eno samo poškodbo, temveč z disfunkcijo mišično-skeletnega sistema. Potrebuje celostno obravnavo in spremembo življenjskega sloga.

    GLEDE NA IZVOR

    Mehanska bolečina: najpogostejša oblika. Povezana je z obremenitvijo mišic, sklepov ali diskov. Pojavi se pri gibanju in se običajno umiri v mirovanju.

    Nevrogena bolečina: povezana s pritiskom na živčne korenine, na primer pri herniji diska. Značilna je bolečina, ki seva v ude, pogosto z občutkom mravljinčenja ali šibkosti.

    Vnetna bolečina: pogosto prisotna ponoči ali v mirovanju, zmanjša se ob gibanju. Lahko gre za vnetne revmatične bolezni (npr. ankilozirajoči spondilitis).

    Referirana bolečina: bolečina, ki se čuti v hrbtu, a izvira iz notranjih organov (npr. ledvice, trebušna slinavka, ginekološke težave).

    Vsako od teh stanj zahteva različen terapevtski pristop, zato je natančna diagnostika ključnega pomena za uspešno zdravljenje. V kliniki Medicofit diagnostika vključuje poglobljeno oceno telesne drže, gibljivosti, mišične moči in nevrološkega statusa.

    Kako prepoznati, kdaj bolečina zahteva strokovno obravnavo

    Akutna bolečina običajno traja nekaj dni ali tednov in je pogosto povezana z nenadnim gibom ali fizično obremenitvijo. Če pa bolečina vztraja več kot 12 tednov, gre za kronično stanje, ki zahteva celostno obravnavo.

    Simptomi, kot so mravljinčenje v nogah, zmanjšana moč v mišicah, bolečina pri vsakodnevnih opravilih ali jutranja okorelost, so jasen znak, da je čas za obisk fizioterapevta.

    Dejavniki tveganja: zakaj nastane bolečina v hrbtu

    V kliniki Medicofit obravnava hrbtenice vključuje natančno fizioterapevtsko diagnostiko. FOTO: Medicofit
    V kliniki Medicofit obravnava hrbtenice vključuje natančno fizioterapevtsko diagnostiko. FOTO: Medicofit

    Znanstvene raziskave potrjujejo, da gre pogosto za kombinacijo mehanskih, bioloških in psihosocialnih dejavnikov, ki dolgoročno vodijo v degeneracijo struktur hrbtenice in preobremenitev mišično-skeletnega sistema. Naštejemo lahko osem glavnih dejavnikov tveganja.

    Sedeč življenjski slog

    Dolgotrajno sedenje, zlasti v neergonomski drži, vodi v zmanjšano aktivacijo globokih mišic trupa, oslabi mišični tonus in poveča obremenitev ledvenega diskusa. Pri tem trpijo predvsem ledvena vretenca L4–L5 in L5–S1.

    Pomanjkanje telesne dejavnosti

    Nedejavnost zmanjšuje prožnost mišic in fascij, oslabi stabilizatorje trupa in vodi v slabšo prekrvljenost medvretenčnih struktur. Diski brez zadostne obremenitve izgubljajo svojo elastičnost in hranila.

    Nepravilna telesna drža in gibanje

    Dolgotrajna drža z izbočeno ledveno krivino ali naprej potisnjenim vratom poruši biomehansko ravnovesje. Ponavljajoči se gibi z napačno tehniko (npr. pri dvigovanju bremen) lahko sprožijo mikrotravme, ki se sčasoma kopičijo v kronično bolečino.

    Čezmerna telesna teža

    Višji indeks telesne mase povzroča povečan pritisk na ledvena vretenca in medvretenčne ploščice. Dodatna masa telesa pomeni tudi večji mehanski stres na nosilne strukture, kar pospešuje degenerativne spremembe.

    Starost in degeneracija

    S staranjem se znižuje vsebnost vode v medvretenčnih ploščicah, kar zmanjšuje njihovo prožnost. Poleg tega se z leti obrabijo fasetni sklepi in se razvijejo osteofiti (kostni izrastki), ki dodatno obremenjujejo živčne strukture.

    Stres in psihološki dejavniki

    Kronični stres, anksioznost in depresija povečajo mišično napetost, zlasti v ramenskem obroču in križu. Psihosocialni dejavniki dokazano vplivajo na intenziteto in trajanje bolečine ter hkrati lahko zmanjšujejo uspešnost rehabilitacije.

    Pretekle poškodbe ali operacije

    Poškodbe medenice, kolkov, kolen ali prejšnje operacije hrbtenice lahko vodijo v spremenjene gibalne vzorce, kompenzacije in preobremenitve sosednjih segmentov.

    Genetsko nagnjenje

    Nekateri ljudje imajo gensko nagnjenost k zgodnejši degeneraciji diskov, večjemu tveganju za hernijo diska ali razvoju prirojenih anomalij hrbtenice.

    Najpogostejši vzroki bolečine v hrbtenici

    FOTO: Medicofit
    FOTO: Medicofit

    Ko bolečina v križu postane kronična ali povzroča nevrološke simptome, kot so šibkost, mravljinčenje ali izguba refleksov, je pogosto prisoten strukturni vzrok, ki zahteva natančno diagnostiko in ciljno usmerjeno terapijo.

    Diskus hernija (hernija diska): gre za izbočenje medvretenčne ploščice, pri katerem želatinasto jedro (nucleus pulposus) pritisne skozi razpoko v zunanjem prstanu diska (annulus fibrosus). Hernija najpogosteje prizadene nivoja L4–L5 in L5–S1 ter lahko draži spinalno korenino, kar povzroča lumboishialgijo – bolečino, ki iz križa seva po nogi navzdol. Simptomi vključujejo bolečino, šibkost, izgubo refleksov ali občutek mravljinčenja.

    Spinalna stenoza (zožitev spinalnega kanala): nastane zaradi zadebeljenih vezi, obrabe fasetnih sklepov ali osteofitov, ki zožijo prostor okoli hrbtenjače in živčnih korenin. Pogosta je pri starejših bolnikih in povzroča nevrogeno klavdikacijo – bolečino in težave pri hoji, ki se izboljšajo v sedečem položaju ali pri upogibu trupa.

    Degenerativna bolezen diska: diski s staranjem in obrabo izgubijo višino in prožnost, kar vodi v zmanjšano amortizacijo gibov in povečano trenje med vretenci. Ta proces pogosto povzroča kronično bolečino v križu z občasnimi akutnimi poslabšanji.

    Sakroiliakalna disfunkcija (disfunkcija SI sklepa): SI sklep med križnico in medenično kostjo ima ključno vlogo pri prenosu sil med trupom in spodnjimi okončinami. Njegova hipomobilnost ali hipermobilnost lahko povzroča lokalizirano bolečino v spodnjem delu hrbta ali zadnjici, ki se pogosto napačno diagnosticira kot lumbalna hernija.

    Fasetni sindrom (artritis fasetnih sklepov): degenerativne spremembe v malih sklepih zadaj (fasetni sklepi) lahko povzročajo bolečino pri iztegu hrbtenice in rotaciji. Pogosto se pojavlja kot posledica dolgotrajne obremenitve, šibkih mišičnih stabilizatorjev in staranja.

    Mišično-skeletne disfunkcije: mišična napetost, mišična neravnovesja in slaba koordinacija gibalnih vzorcev lahko sami po sebi povzročajo bolečine ali pa so sekundarni odziv na drugo patologijo.

    Spondilolisteza: gre za zdrs enega vretenca čez drugo, pogosto na ledvenem nivoju. Lahko je prirojena, degenerativna ali posledica poškodbe. Povzroča bolečino, nestabilnost in včasih pritisk na živčne strukture.

    Imate težav s hrbtenico? Naročite se na fizioterapevtsko zdravljenje v kliniki Medicofit.

    Vloga fizioterapije pri zdravljenju bolečin v hrbtu

    Fizioterapija je znanstveno utemeljen terapevtski pristop, ki bolečine v križu in hrbtenici ne obravnava zgolj kot simptom, ampak bolj celostno, torej kot posledico gibalnega neravnovesja, mišične disfunkcije in biomehanskih odstopanj.

    Pravilno izvedene terapevtske vaje so ključne za dolgoročno odpravo bolečine. FOTO: Medicofit
    Pravilno izvedene terapevtske vaje so ključne za dolgoročno odpravo bolečine. FOTO: Medicofit

    Eden od ključnih učinkov fizioterapije je protibolečinsko delovanje na nevrofiziološki ravni. Manualne tehnike, kot so mobilizacije, manipulacije in miofascialno sproščanje, ter izbrane oblike analgetične terapije, kot so TECAR, TENS in visokoenergijski laser, vplivajo na sproščanje endogenih analgetikov (endorfinov) in zavirajo nociceptivne poti v hrbtenjači. Posledično se bolečina zmanjša že v zgodnji fazi rehabilitacije, kar pacientu omogoči varno gibanje brez dodatnega stresa.

    Pomemben del terapevtskega procesa je tudi izboljšanje sklepne gibljivosti in elastičnosti mehkih tkiv. Omejena gibljivost fasetnih sklepov, mišična togost in zadebeljene fascije zmanjšujejo obseg gibanja in povečujejo mehanski stres na vretenca in diske. S pomočjo razteznih vaj, mobilizacije sklepov in aktivnih gibalnih vaj se poveča obseg gibanja, kar omogoči bolj enakomerno porazdelitev obremenitev po celotni hrbtenici.

    Posebno mesto v fizioterapiji imata aktivacija in krepitev globokih stabilizatorjev trupa, ki tvorijo jedro telesa in so ključni za stabilizacijo hrbtenice. Ko oslabijo ali se izključijo iz delovanja, njihovo nalogo prevzamejo površinske mišice, kar pogosto vodi v preobremenitev hrbteničnih struktur. Usmerjena vadba obnovi njihovo aktivacijo, izboljša posturalno kontrolo in zmanjša mehansko draženje.

    Individualni pristop omogoča varno in ciljno usmerjeno rehabilitacijo. FOTO: Medicofit
    Individualni pristop omogoča varno in ciljno usmerjeno rehabilitacijo. FOTO: Medicofit

    Pri kroničnih bolečinah v križu težava ni več le v poškodbi, temveč tudi v spremenjeni strategiji gibanja in zmanjšani telesni zmogljivosti. Zato fizioterapija vključuje fazo obremenitvene adaptacije, pri kateri pacient postopoma znova pridobiva vzdržljivost in sposobnost prenašanja vsakodnevnih ter delovnih obremenitev brez ponovitve bolečine.

    Pogosto so pri bolečinah v hrbtu prisotni tudi napačni gibalni vzorci, ki nastanejo, ko določene mišice ali sklepi ne opravljajo več svoje funkcije. Telo jih nadomesti s kompenzacijskimi mehanizmi, na primer s povečano aktivacijo kvadricepsa namesto zadnjičnih mišic ali z iztegom ledvene hrbtenice pri slabi aktivaciji trupa. Fizioterapija pacienta uči, kako se gibati učinkovito, biomehansko pravilno in varno, s čimer se preprečijo dodatne poškodbe in prenapetosti.

    Z vztrajno vadbo pod strokovnim nadzorom pacienti dosegajo opazno izboljšanje kakovosti življenja. FOTO: Medicofit
    Z vztrajno vadbo pod strokovnim nadzorom pacienti dosegajo opazno izboljšanje kakovosti življenja. FOTO: Medicofit

    Nepogrešljiv del procesa je tudi izobraževanje pacienta. Skozi terapijo se posameznik nauči razumeti svoje telo, prepoznati škodljive gibalne vzorce in vključiti preventivne strategije v vsakdanje življenje. Tak pristop dolgoročno poveča motivacijo, občutek nadzora nad lastnim telesom in zmanjšuje strah pred gibanjem, ki je pogost spremljevalec kronične bolečine.

    Ključna razlika: simptomatično lajšanje ali odprava vzroka

    Zdravljenje, ki se osredotoča le na simptomatično lajšanje bolečine, na primer z analgetiki ali počitkom, ne odpravlja vzroka težave. Prav nasprotno – dolgotrajna pasivnost pogosto poslabša stanje in spodbuja prehod bolečine v kronično obliko.

    Fizioterapija pa se razlikuje po tem, da deluje celostno in ciljno usmerjeno: akutno ublaži bolečino, hkrati pa postopno obnovi biomehansko ravnovesje, okrepi stabilnost trupa, izboljša gibljivost in spet vzpostavi pacientovo zaupanje v lastno telo.

    Kako poteka obravnava bolečin v hrbtu v kliniki Medicofit

    V kliniki Medicofit je individualni diagnostični pregled temelj vsake obravnave, saj omogoča, da fizioterapevt specialist pridobi celovito sliko o pacientovem stanju. Pregled vključuje natančno oceno telesne drže in analizo gibalnih vzorcev. Vključuje tudi preverjanje mišične moči in vzdržljivosti. S tem se odkrije ne le neposreden vzrok bolečine, temveč tudi morebitna povezana gibalna odstopanja, ki so pogosto ključni dejavnik pri njenem nastanku ali vzdrževanju.

    Na podlagi teh ugotovitev fizioterapevt pripravi individualni terapevtski načrt, ki poteka v treh medsebojno povezanih fazah in se postopoma prilagaja pacientovemu napredku.

    V prvi, t. i. akutni fazi se fizioterapevt specialist osredotoči na zmanjšanje bolečine, vnetja in mišične napetosti. Pri tem uporablja različne metode in terapije, ki vključujejo manualno terapijo, mobilizacijo sklepov, trigger-point terapijo in sproščanje napetosti okoli hrbtenice in zadnjice. Terapijo dopolnjuje z različnimi napravami, kot so diamagnetna terapija PERISO, terapija TECAR Wintecare, visokoenergijski laser Summus in elektrostimulacija HiTop, s pomočjo katerih se pospeši celjenje tkiv, izboljša krvni obtok in zmanjšajo bolečine. Sočasno se uvajajo specifične vaje za nežno aktivacijo globokih mišic trupa v varnih položajih, da se že zgodaj vzpostavi osnovna stabilnost hrbtenice.

    Multidisciplinarna ekipa strokovnjakov sodeluje pri pripravi personaliziranih terapij. FOTO: Medicofit
    Multidisciplinarna ekipa strokovnjakov sodeluje pri pripravi personaliziranih terapij. FOTO: Medicofit

    Ko bolečina popusti in se osnovna gibljivost povrne, sledi postakutna kineziologija, v sklopu katere se pozornost usmeri na postopno krepitev moči in izboljšanje mobilnosti. V tem obdobju pacient izvaja vaje za jedro telesa in tudi raznoliko paleto gibov, kot so upogibanje, iztegovanje, rotacija in stranski nagibi. Intenzivnost in obseg gibanja se postopoma povečujeta, pri čemer kineziolog natančno nadzira tehniko izvedbe, da se preprečijo ponovna poškodba in napačni gibalni vzorci.

    Celosten proces rehabilitacije bolečin v hrbtu in hrbtenici traja od tri do šest mesecev. Po končani rehabilitaciji sledi preventivna kinezioterapija, katere cilj je doseči polno telesno pripravljenost in sposobnost prenašanja obremenitev brez bolečine. Specialna individualna vadba je dokazano najboljši način za rehabilitacijo bolečin v hrbtu, obenem pa se priporoča tudi podpora s terapijami, izobraževanje pacienta in prilagoditev delovnih aktivnosti.

    Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja bolečin v hrbtu

    35-letni Marko, skladiščni delavec in rekreativni tekač, je obiskal kliniko Medicofit zaradi vztrajne bolečine med lopaticama, ki se je pojavila po več dneh ponavljajočega dvigovanja težjih bremen. Bolečina je bila topa, občasno pekoča, poslabšala pa se je pri daljšem sedenju ali dvigovanju rok nad glavo.

    Klinični pregled je pokazal povečano napetost romboidnih mišic in zgornji trapeziusov, zmanjšano gibljivost torakalne hrbtenice ter pomanjkljivo mišično moč skapularnih mišic. Gibljivost cervikalne hrbtenice je bila primerna, kljub temu pa je bila prisotna povišana tenzija tudi vratnih mišic.

    Na podlagi klinične slike je bilo zastavljen 10-tedenski celostni program fizioterapevtskega zdravljenja, ki je v uvodni fazi zajemal uporabo TECAR in laserske terapije ter manualnih miofascialnih tehnik za zmanjšanje bolečine in sprostitev prekomerne mišične tenzije. Skozi celoten proces zdravljenja je imela najpomembnejšo vlogo terapevtska vadba s poudarkom na izboljšanju aktivacije in mišične moči mišic zgornjega dela hrbta. Pomemben del zdravljenja je predstavljala tudi korektivna vadba za izboljšanje drže.

    Ob koncu zdravljenja je gospod Marko poročal o popolni odpravi bolečine in napetosti, izboljšanem občutku gibljivosti v torakalni hrbtenici ter lažjem opravljanju fizičnega dela.

    FOTO: Medicofit
    FOTO: Medicofit

    Zakaj je pristop v kliniki Medicofit tako učinkovit

    Celostna terapija v kliniki Medicofit združuje manualne tehnike, ciljno usmerjene vaje in napredno instrumentalno terapijo. Programi so zasnovani individualno, z upoštevanjem anatomskih in funkcionalnih posebnosti vsakega pacienta.

    Tak strokovno podprt in skrbno prilagojen protokol zagotavlja varno, učinkovito in dolgoročno uspešno zdravljenje, ki pacientu vrača kakovostno in aktivno življenje brez bolečin.

    Naročite se na zdravljenje bolečin v hrbtu v kliniki Medicofit.

    Naročnik oglasne vsebine je Medicofit

