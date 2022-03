Kako poskrbeti, da zavržemo čim manj hrane?

Za vas je pripravil nekaj priporočil, kako s hrano ravnati odgovorno, ter vrhunski recept za domače štručke iz okusnega pinjenca!

Tudi v živilski proizvodnji se lahko porabi vse!

Pri proizvodnji hrane se kdaj zgodi, da nastanejo stranski produkti, ki pa ni nujno, da spadajo v smeti. V Pekarni SPAR so na primer porabili bučno prgo, ki je ostanek pri stiskanju bučnega olja, in spekli SPAR PREMIUM kruh z bučno prgo in drožmi. Z izbiro trajnostnih izdelkov, večjo porabo ostankov včerajšnjega kosila in stranskih produktov živilske proizvodnje, na katere ne bi takoj pomislili, lahko tudi vi pripomorete k boljšemu jutri!

Kako lahko sami poskrbimo za čim manj zavržene hrane?

Pri nakupovanju smo pozorni na rok uporabe in kupujemo živila, ki so trajnostna. Največ seveda lahko naredimo sami doma; ostanek hrane zamrznemo ali pa pripravimo nove obroke! Chef Marko Pavčnik kreira zanimive recepte, katerih cilj je pokazati, kako lahko hrano porabimo do konca. Iz olupkov čebule in zelene ter listja cvetače lahko pripravimo zelenjavni fond, iz starega kruha krušne drobtine z zelišči, pire pa lahko 'recikliramo' kar v slastne njoke! Na Sparovi spletni strani najdete še več super receptov Marka Pavčnika, ki pripravlja okusne jedi tudi iz že zgubanega paradižnika, ovenele solate ali starega sadja!

Marko Pavčnik, chef in lastnik restavracije Pavus. FOTO: SPAR Slovenija

Ste že slišali za pinjenec?

Za manj zavržene hrane lahko poskrbimo tudi z uporabo stranskih proizvodov živilske industrije, ki dodajo slastno noto v dobre obroke. Marko Pavčnik, ki je eden najvidnejših kreatorjev slovenske kuhinje, nam je v prvem delu letošnje videoserije Hrana ne sodi v smeti pokazal, kako pripraviti domače štručke iz okusnega pinjenca!

Pinjenec oziroma svetovno bolj znan kot »buttermilk« je stranski produkt pri pripravi masla. Zelo okusno živilo s svojo mlečno aromo in svežino spominja na kiselkasto mleko, po svoji strukturi pa je redko in tekoče, zato ga lahko uporabljamo kot napitek ali sestavino. Iz njega lahko pripravimo pite, pogače, palačinke ali okusne štručke! Kaj si boste najprej privoščili?

Skupaj zmanjšajmo količino odpadne hrane! SPAR v sodelovanju z Markom Pavčnikom redno objavlja uporabne nasvete ter izvirne recepte za čim boljši izkoristek hrane; super nasvete in recepte si lahko ogledaš na Sparovi spletni strani in k zmanjšanju odpadne hrane pripomoreš tudi ti! Višek hrane SPAR podari humanitarnim organizacijam. Vsa živila, ki jih podarijo, dobrodelne organizacije razdelijo med pomoči potrebne ljudi. Sparov namen je namreč jasen – skupaj s slovensko javnostjo želijo zmanjšati količino odpadne hrane. Le s skupnimi močmi nam bo uspelo!

Naročnik oglasne vsebine je SPAR Slovenija