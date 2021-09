Kako posvojiti žival iz zavetišča

že trinajsto leto zapored vodi Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana. Je veterinar, ki vsakodnevno skrbi za dobrobit tamkajšnjih varovancev, med katerimi je vse več izgubljenih in čedalje manj zapuščenih psov. Po njegovih izkušnjah se namreč vse več ljudi zaveda odgovornega lastništva živali, zato optimistično zre v prihodnost. V vseh letih delovanja opaža, da so odločitve o posvojitvi živali vnaprej dobro premišljene in da je v novih domovih za mačje in pasje kosmatince dobro poskrbljeno.