Kako pravilno hoditi? Ortoped razkriva, na kaj moramo biti pozorni

Hoja je nekaj tako samoumevnega, da o njej skoraj ne razmišljamo. A način, kako stopamo, lahko z leti pomembno vpliva na stopala, kolena, kolke in hrbtenico.

Specialist ortopedske kirurgije Andrej Lahajner, dr. med., opozarja, da se pri nepravilni hoji sile po telesu ne razporejajo pravilno. Dolgotrajni napačni vzorci lahko zato vodijo v preobremenitvene sindrome in degenerativne spremembe sklepov. Pojasnjuje tudi, kakšen je pravilen korak in zakaj je smiselno, da svojo hojo občasno zavestno opazujemo.

V pogovoru za Onoplus se je dotaknil tudi izbire obutve. Presenetljivo je njegovo opozorilo glede priljubljene bosonoge obutve, ki po njegovem mnenju na trdih urbanih površinah ni nujno tako koristna, kot pogosto slišimo. Spregovoril je še o visokih petah, otroški hoji in o tem, ali lahko napačen vzorec hoje popravimo tudi v odraslosti. Celoten intervju z ortopedom Andrejem Lahajnerjem preberite na Onaplus.si.