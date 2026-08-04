Kako pravilno uporabljati klimo, da bo poleti doma res prijetno

Ko se temperatura povzpne nad 30 stopinj Celzija, večina najprej poseže po daljincu in klimatsko napravo nastavi čim nižje. A občutek poletnega neugodja pogosto ni posledica le vročine, temveč predvsem visoke zračne vlage. V soparnem prostoru znoj počasneje izhlapeva, zato se telo težje ohlaja, zrak pa se zdi težak in zatohlel.

Sodobna klimatska naprava zato ne hladi le prostora, ampak ga tudi razvlažuje, filtrira zrak in lahko enakomerneje razporeja hladen tok. Strokovnjaki svetujejo, naj razlika med zunanjo in notranjo temperaturo ne presega šest do osem stopinj. Če je zunaj 34 stopinj, je klimo smiselno nastaviti na 25 ali 26 stopinj, ne na 20. Pomembni so tudi čisti filtri, pravilno senčenje in redno vzdrževanje, saj naprava le tako deluje učinkovito in varčno.

Kako izbrati pravo nastavitev, preprečiti prepih in zmanjšati porabo elektrike, preberite na Deloindom.si.