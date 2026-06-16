Kako prenoviti kraško hišo, ne da bi izgubila svojo dušo

Stare kraške hiše postajajo vse bolj cenjene, vendar njihova prenova zahteva precej več kot le svežo fasado in nova okna. V novi epizodi podkasta Deloindom sta raziskovalec kraške arhitekture dr. Ljubo Lah in Kaja Berlot, ki je prenovila več kot 200 let staro družinsko domačijo, spregovorila o najpogostejših napakah, s katerimi se srečujejo lastniki starih hiš.

Poudarjata, da je treba že pred nakupom natančno preveriti stanje zidov, strehe, instalacij in predvsem vlage. Veliko pozornosti namenjata tudi vprašanju, kako ohraniti značaj kraške hiše, ne da bi pri tem žrtvovali udobje sodobnega bivanja. Izkušnja Kaje Berlot kaže, da lahko pravo znanje lokalnih obrtnikov prihrani marsikatero težavo in strošek.

Zakaj kraške hiše niso bile nikoli mišljene kot gole kamnite razglednice, kaj pomeni borjač in kako rešiti težave z vlago, svetlobo ter ogrevanjem?

Odgovore ter številne praktične nasvete za vse, ki razmišljajo o nakupu ali prenovi stare hiše, najdete v celotnem članku na Deloindom.si.