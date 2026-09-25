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    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Kako primerjati skupne stroške leasinga in kredita za avto

    Preverite, kako pravilno primerjati skupni strošek leasinga in kredita za avto ter katere postavke vključiti v izračun.
    FOTO: NLB Car&amp;go d.o.o.
    Galerija
    FOTO: NLB Car&go d.o.o.
    Promo Delo
    25. 9. 2026 | 08:49
    13:04
    A+A-

    Pri financiranju avtomobila je zelo enostavno primerjati napačno stvar. Ponudba z nižjim mesečnim obrokom lahko na prvi pogled deluje ugodneje, vendar to še ne pomeni, da boste zanjo do konca financiranja tudi plačali manj.

    Na končni strošek vplivajo polog, obresti, trajanje financiranja, stroški odobritve, morebitni zadnji obrok, zavarovanje in drugi pogodbeni pogoji. Če primerjamo samo mesečni obrok, lahko zato spregledamo več tisoč evrov razlike.

    Pravilna primerjava se začne tako, da kredit in leasing postavimo na čim bolj enako osnovo. Primerjati moramo isto vozilo, enak znesek financiranja in primerljivo obdobje odplačevanja. Nato pri vsaki ponudbi izračunamo, koliko denarja bo od nakupa do konca pogodbe dejansko odteklo iz našega žepa.

    Mesečni obrok je samo en del izračuna

    Predstavljajmo si dve ponudbi za isti avtomobil.

    Prva ima mesečni obrok 360 evrov, druga pa 395 evrov. Če bi gledali samo ta podatek, bi bila prva možnost očitna izbira.

    Toda kaj, če prvo financiranje traja 72 mesecev, drugo pa 60? Kaj, če ima prvo višji strošek odobritve ali večji zadnji obrok? Kaj, če je pri eni možnosti zahtevano dražje zavarovanje?

    Šele ko vse te postavke seštejemo, lahko ugotovimo, katera ponudba je dejansko cenejša.

    Pri vprašanju leasing ali kredit za avto zato mesečnega obroka ne obravnavajte kot končni odgovor. DoberAvto pri primerjavi obeh oblik financiranja prav tako poudarja skupni znesek financiranja, polog, obroke, EOM, dodatne stroške in pogodbene pogoje.

    Najprej izenačite pogoje obeh ponudb

    Primerjava ima smisel samo, če primerjate približno enake scenarije.

    Če pri leasingu plačate 5.000 evrov pologa, pri kreditu pa nič, mesečna obroka ne predstavljata istega finančnega položaja. Enako velja, če kredit odplačujete pet let, leasing pa sedem.

    Zato si pred primerjavo določite isto nakupno ceno avtomobila, enak lastni vložek in čim bolj podobno dobo financiranja.

    Če ponudb ni mogoče popolnoma izenačiti, morate razliko upoštevati v končnem izračunu.

    To je pomembno predvsem pri pologu. Večji polog zniža znesek financiranja in običajno tudi mesečni obrok, vendar gre še vedno za vaš denar. Če ste ob podpisu pogodbe plačali 4.000 evrov, mora biti teh 4.000 evrov vključeno v skupni strošek nakupa.

    Izračunajte skupni znesek vseh plačil

    Osnovni izračun je precej preprost.

    Seštejte začetni polog, vse mesečne obroke, morebitni zadnji obrok in druge stroške, povezane s sklenitvijo financiranja.

    Če na primer plačate 4.000 evrov pologa in nato 60 mesečnih obrokov po 390 evrov, samo polog in obroki skupaj znašajo 27.400 evrov.

    Če morate ob sklenitvi plačati še 300 evrov dodatnih stroškov, skupni izdatek naraste na 27.700 evrov.

    Drug ponudnik vam lahko ponudi obrok samo 375 evrov, vendar za 72 mesecev. Če je polog ponovno 4.000 evrov in dodatni stroški znašajo 150 evrov, je skupni znesek 31.150 evrov.

    Nižji obrok je v takšnem primeru na koncu precej dražja možnost. Gre za ilustrativen primer, ki ga tudi DoberAvto uporablja za prikaz pomena skupnega stroška financiranja.

    EOM je uporabnejša od nominalne obrestne mere

    Pri ponudbah financiranja boste pogosto videli podatek o nominalni obrestni meri. Ta pove, po kakšni stopnji se obračunavajo obresti, vendar sama po sebi ne zajame celotnega stroška financiranja.

    Za primerjavo je praviloma uporabnejša efektivna obrestna mera oziroma EOM.

    EOM poleg obresti vključuje tudi določene druge stroške, ki jih mora uporabnik plačati za pridobitev financiranja in so ponudniku znani.

    Če imata dve ponudbi enako nominalno obrestno mero, vendar ima ena višje stroške odobritve ali druge obvezne stroške, se to lahko pokaže v višji EOM.

    Kljub temu tudi EOM ni edini podatek, ki ga morate pogledati. Vedno preverite še skupni znesek vseh plačil in konkretne pogodbene pogoje. DoberAvto posebej opozarja, da moramo za smiselno primerjavo uporabljati enak znesek financiranja in enako obdobje odplačevanja.

    Pri leasingu preverite še polog in pogoje lastništva

    Pri finančnem leasingu vozilo praviloma kupi leasingodajalec. Med odplačevanjem ga uporabljate, pravni lastnik pa ostane leasingodajalec, dokler niso izpolnjene pogodbene obveznosti. Po njihovem poplačilu vozilo praviloma preide v vašo last.

    To samo po sebi ne pomeni, da je leasing dražji ali slabši. Pomeni pa, da ga ne moremo povsem enačiti s kreditom.

    Pri leasingu preverite višino zahtevanega pologa, trajanje financiranja, vse pogodbene stroške in pogoje prenosa lastništva. Pomembni so tudi pogoji za predčasno poplačilo ali spremembo pogodbe.

    DoberAvto pri lizingu izpostavlja tudi, da je višina mesečnega obroka odvisna predvsem od cene vozila, pologa, obdobja financiranja in obrestne mere.

    Pri kreditu ne pozabite na stroške, ki niso del obroka

    Pri kreditu avtomobil praviloma takoj postane vaša last. Kredit nato odplačujete neodvisno od avtomobila.

    To pomeni, da lahko vozilo pozneje prodate, vendar prodaja sama po sebi ne odpravi vaše obveznosti do banke. Kredit morate še naprej odplačevati ali ga predčasno poplačati.

    Pri primerjavi zato preverite vse stroške kredita in pogoje morebitnega predčasnega poplačila.

    Pomembna je tudi svoboda pri izbiri zavarovanja. Pri posameznih oblikah financiranja se lahko zahteve glede zavarovanja razlikujejo, zato lahko to vpliva na skupni strošek lastništva avtomobila.

    Če ima ena ponudba nekoliko nižjo EOM, vendar zaradi pogodbenih pogojev zahteva dražje zavarovanje, lahko del te prednosti izgine.

    Upoštevajte tudi stroške zavarovanja

    Pri primerjavi financiranja je zavarovanje pogosto spregledano.

    Če določena pogodba zahteva širše zavarovalno kritje, kot bi ga sicer izbrali sami, je tudi razlika v ceni zavarovanja del dejanskega stroška financiranja avtomobila.

    Predstavljajmo si, da pri eni možnosti za zavarovanje plačujete 150 evrov več na leto. Pri petletnem financiranju to pomeni dodatnih 750 evrov.

    Takšna razlika je dovolj velika, da lahko spremeni rezultat primerjave med dvema sicer zelo podobnima ponudbama.

    Zato skupni strošek financiranja ni nujno sestavljen samo iz obresti in administrativnih stroškov. Upoštevati morate tudi finančne posledice pogodbenih zahtev.

    Preverite morebitni zadnji obrok

    Nizek mesečni obrok je lahko posledica večjega zneska, ki ga morate plačati ob koncu financiranja.

    Takšna struktura ni nujno problematična, če je jasna in vam ustreza. Težava nastane, če primerjate ponudbe samo na podlagi mesečnega obroka in zadnji znesek spregledate.

    Če ima na primer ena ponudba 48 razmeroma nizkih obrokov, nato pa še nekaj tisoč evrov zadnjega plačila, morate tudi tega vključiti v skupni izračun.

    Vprašajte se tudi, od kod bo ta denar prišel. Če boste morali zadnji obrok ponovno financirati, lahko dejanski strošek avtomobila še dodatno naraste.

    Predčasno poplačilo je lahko pomembnejše, kot se zdi ob podpisu

    Ob nakupu avtomobila lahko načrtujete, da ga boste uporabljali šest let. Toda vaše okoliščine se lahko spremenijo.

    Morda boste avtomobil prodali prej, ga želeli zamenjati ali pa boste dobili možnost, da finančno obveznost predčasno poravnate.

    Zato primerjajte tudi pogoje predčasnega poplačila.

    Pri kreditu in leasingu se lahko postopek in stroški razlikujejo. Pogodba mora jasno določati, kaj se zgodi, če želite financiranje zaključiti pred prvotno dogovorjenim datumom.

    Ta podatek morda ne vpliva na standardni izračun, če pogodbo izpeljete do konca. Lahko pa postane zelo pomemben, če se vaši načrti spremenijo.

    Primerjajte celoten strošek avtomobila, ne samo financiranja

    Tudi ko že ugotovite, katera oblika financiranja je cenejša, račun še ni nujno zaključen.

    Avtomobil zahteva zavarovanje, registracijo, gorivo ali elektriko, servisiranje, pnevmatike in druga popravila. Zato je treba preveriti, ali je celoten strošek vozila še vedno primeren za vaš proračun.

    To je zlasti pomembno pri rabljenih avtomobilih. Ni smiselno izbrati dražjega vozila samo zato, ker vam daljše financiranje omogoča sprejemljiv mesečni obrok.

    Pri električnih vozilih se struktura stroškov nekoliko spremeni. Če primerjate rabljene električne avtomobile, je smiselno poleg obroka upoštevati še stanje baterije, realni doseg, možnosti polnjenja in preostalo garancijo. DoberAvto pri izbiri med novim in rabljenim električnim avtomobilom prav tako opozarja, da je odločitev odvisna predvsem od konkretnih potreb in načina uporabe.

    Pazite, da zaradi nižjega obroka ne kupite dražjega avtomobila

    Financiranje lahko ustvari občutek, da razlika med dvema avtomobiloma ni velika.

    Če eden stane 20.000 evrov, drugi pa 24.000 evrov, se lahko razlika pri daljšem financiranju spremeni v navidezno majhen dodatek k mesečnemu obroku.

    Toda štiri tisoč evrov razlike ni izginilo. Še vedno jih boste morali plačati, pogosto skupaj z dodatnimi stroški financiranja.

    Zato je dobro najprej določiti maksimalno ceno avtomobila in šele nato iskati financiranje. Obraten pristop hitro pripelje do tega, da ponudbo prilagajamo vedno dražjemu vozilu.

    Spremljajte tudi širše razmere na avtomobilskem trgu

    Na smiselnost nakupa lahko vpliva tudi dogajanje na trgu. Spremembe cen novih in rabljenih vozil, prihod novih modelov, spremembe obrestnih mer ali razvoj električne mobilnosti lahko vplivajo na to, koliko je avtomobil v določenem trenutku vreden in kako hitro izgublja vrednost.

    Zato je pred večjim nakupom koristno spremljati tudi aktualne novice iz sveta avtomobilizma.

    Vendar širše tržne razmere ne spremenijo osnovnega pravila. Če primerjate dve konkretni ponudbi financiranja, morata biti izračuna narejena na enaki osnovi in morata vključevati vse stroške, ki jih boste dejansko plačali.

    Najcenejši obrok ni enako najcenejše financiranje

    Pri primerjavi leasinga in kredita je najbolj pomembno, da ne dovolite, da vas zavede sam mesečni znesek.

    Primerjajte isti avtomobil, enak lastni vložek in primerljivo obdobje financiranja. Nato seštejte polog, vse obroke, morebitni zadnji obrok in druge obvezne stroške. Preverite EOM, pogoje zavarovanja, lastništvo vozila in možnosti predčasnega poplačila.

    Šele nato lahko zares vidite, katera ponudba vas bo stala manj.

    Kredit je lahko ugodnejši v enem primeru, leasing pa v drugem. Univerzalnega zmagovalca ni. Obstaja samo konkretna ponudba, konkretno vozilo in izračun, ki pokaže, koliko boste za vse skupaj dejansko plačali.

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    Spoznajte švicarski Teoxane, blagovno znamko, ki združuje natančnost estetske medicine in vrhunski luksuz v rituale za najlepšo kožo doslej.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:09
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    Stvari, ki jih v trgovini plačujemo, pa jih ne odnesemo domov

    Na polici stoji izdelek. Ste se kdaj vprašali, kakšna je njegova zgodba? Od recepta do embalaže in prevoza v trgovino – ker vse to določa tudi njegovo ceno.
    21. 9. 2026 | 15:10
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    Magazin  |  Zanimivosti
    OSKRBOVALNE VERIGE

    Kaj se dogaja v Zalogu

    Zagotavljanje zanesljivih, učinkovitih in odpornih logističnih rešitev, ki odgovarjajo na vse zahtevnejše potrebe oskrbovalnih verig.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:16
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    Živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline

    Ob svetovnem dnevu živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 14:08
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    Dupuytrenova kontraktura: krčenje prstov na roki

    Če na dlani opazite zatrdlino, opazujte njeno spreminjanje.
    Promo Delo 23. 9. 2026 | 09:19
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    Slovenski domovi ta vikend odpirajo svoja vrata

    Odprte hiše Slovenije to jesen pripravljajo bogat program arhitekturnih dogodkov, ki vabijo k odkrivanju kakovostne arhitekture, prostorov in njihovih zgodb.
    Promo Delo 24. 9. 2026 | 07:51
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    Mercedes-Benz CLA: elektrificiran, brez obveznega polnjenja

    Želite prednosti elektrificirane vožnje, ne da bi morali razmišljati o polnjenju? Mercedes-Benz CLA prinaša prav to.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 08:51
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    S to napravo prihranite 75 odstotkov

    Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča mnoge težave, za nezbranost pri učenju okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
    Promo Delo 24. 9. 2026 | 07:53
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    Delov poslovni center  |  Zdravje
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    Ko dom postane prostor oskrbe: kaj je dobro vedeti, ko skrbite za bližnjega?

    »Najbolj me skrbi, ko moram za nekaj ur od doma.«
    Promo Delo 24. 9. 2026 | 09:28
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    Magazin  |  Zanimivosti
    SONČNA PRIHODNOST

    Slovenske železnice razkrivajo novosti

    Projekt Sejemo sončno prihodnost Slovenske železnice izvajajo z lokalnimi skupnostmi po vsej Sloveniji.
    Promo Delo 18. 9. 2026 | 08:52
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    Gospodarstvo  |  Novice
    KAKO VESTE, DA STE VARNI?

    S kom se vsak teden sestaja prvi mož slovenskega podjetja in zakaj?

    Rešitve za kibernetsko zaščito zaznavajo sumljive dogodke, odpornost podjetja pa je odvisna od razumevanja konteksta, strokovne presoje in hitrosti odziva.
    14. 9. 2026 | 12:53
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

    Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
    Promo Delo 16. 9. 2026 | 15:31
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    Magazin  |  Zanimivosti
    DOGODEK

    Peter Prevc brez olepševanja

    Peter Prevc in drugi izjemni govorci bodo skozi zgodbe iz športa, gospodarstva, tehnologije in družbe pokazali, kaj pomeni vztrajati, ko pot naprej ni jasna.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:14
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Od izposojene opreme do svetovnega prvenstva: »Ne bi mogla biti brez tega« (video)

    Za gibanje ni treba biti športnik. Včasih je dovolj prvi sprehod, vožnja s kolesom ali vadba, na kateri ugotovimo, da se želimo vrniti tudi prihodnji teden.
    17. 9. 2026 | 12:54
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    Zgodbe  |  Poti brez skrbi
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    »Zgodila se mi je nesreča. Naj moja zgodba ne postane vaša« (video)

    »Naredil sem napako, ki je do konca življenja ne morem popraviti.« Janez Hudej je imel osemnajst let, ko se mu je zgodila prometna nesreča, po kateri je ostal na invalidskem vozičku. Tistega večera se je brez čelade in z nedelujočo lučjo na motorju odpeljal v temo, zapeljal s ceste in trčil v podrto drevo. Danes kot ambasador Zavoda VOZIM pripoveduje svojo zgodbo mladim z enim ciljem: da bi se sami odločili drugače.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 12:54
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Gorivo je drago, a ob četrtkih se voznikom dizla splača na bencinski servis

    Cene goriva so se v zadnjem obdobju povzpele na rekordne ravni, zato vozniki še bolj pozorno spremljajo, kako lahko pri vsakodnevnih poteh kaj prihranijo.
    Promo Delo 23. 9. 2026 | 13:12
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    To je novost pri skrbi za zobe

    Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vztraja pri rednem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
    Promo Delo 14. 9. 2026 | 14:38
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Drobna molekula iz panja je pritegnila pozornost znanstvenikov

    Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
    17. 9. 2026 | 12:21
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    Magazin  |  Zanimivosti
    NORO

    Preden račun iz trgovine zmečkate, ga fotografirajte

    Nakupovanje v Supernovi ti septembra prinese še več veselja.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 16:02
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    Novice  |  Slovenija
    ZAVAROVANJE

    Podjetja se srečujejo z manj vidnim problemom (video)

    Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
    22. 9. 2026 | 09:00
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