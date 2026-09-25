Kako primerjati skupne stroške leasinga in kredita za avto

Pri financiranju avtomobila je zelo enostavno primerjati napačno stvar. Ponudba z nižjim mesečnim obrokom lahko na prvi pogled deluje ugodneje, vendar to še ne pomeni, da boste zanjo do konca financiranja tudi plačali manj.

Na končni strošek vplivajo polog, obresti, trajanje financiranja, stroški odobritve, morebitni zadnji obrok, zavarovanje in drugi pogodbeni pogoji. Če primerjamo samo mesečni obrok, lahko zato spregledamo več tisoč evrov razlike.

Pravilna primerjava se začne tako, da kredit in leasing postavimo na čim bolj enako osnovo. Primerjati moramo isto vozilo, enak znesek financiranja in primerljivo obdobje odplačevanja. Nato pri vsaki ponudbi izračunamo, koliko denarja bo od nakupa do konca pogodbe dejansko odteklo iz našega žepa.

Mesečni obrok je samo en del izračuna

Predstavljajmo si dve ponudbi za isti avtomobil.

Prva ima mesečni obrok 360 evrov, druga pa 395 evrov. Če bi gledali samo ta podatek, bi bila prva možnost očitna izbira.

Toda kaj, če prvo financiranje traja 72 mesecev, drugo pa 60? Kaj, če ima prvo višji strošek odobritve ali večji zadnji obrok? Kaj, če je pri eni možnosti zahtevano dražje zavarovanje?

Šele ko vse te postavke seštejemo, lahko ugotovimo, katera ponudba je dejansko cenejša.

Pri vprašanju leasing ali kredit za avto zato mesečnega obroka ne obravnavajte kot končni odgovor. DoberAvto pri primerjavi obeh oblik financiranja prav tako poudarja skupni znesek financiranja, polog, obroke, EOM, dodatne stroške in pogodbene pogoje.

Najprej izenačite pogoje obeh ponudb

Primerjava ima smisel samo, če primerjate približno enake scenarije.

Če pri leasingu plačate 5.000 evrov pologa, pri kreditu pa nič, mesečna obroka ne predstavljata istega finančnega položaja. Enako velja, če kredit odplačujete pet let, leasing pa sedem.

Zato si pred primerjavo določite isto nakupno ceno avtomobila, enak lastni vložek in čim bolj podobno dobo financiranja.

Če ponudb ni mogoče popolnoma izenačiti, morate razliko upoštevati v končnem izračunu.

To je pomembno predvsem pri pologu. Večji polog zniža znesek financiranja in običajno tudi mesečni obrok, vendar gre še vedno za vaš denar. Če ste ob podpisu pogodbe plačali 4.000 evrov, mora biti teh 4.000 evrov vključeno v skupni strošek nakupa.

Izračunajte skupni znesek vseh plačil

Osnovni izračun je precej preprost.

Seštejte začetni polog, vse mesečne obroke, morebitni zadnji obrok in druge stroške, povezane s sklenitvijo financiranja.

Če na primer plačate 4.000 evrov pologa in nato 60 mesečnih obrokov po 390 evrov, samo polog in obroki skupaj znašajo 27.400 evrov.

Če morate ob sklenitvi plačati še 300 evrov dodatnih stroškov, skupni izdatek naraste na 27.700 evrov.

Drug ponudnik vam lahko ponudi obrok samo 375 evrov, vendar za 72 mesecev. Če je polog ponovno 4.000 evrov in dodatni stroški znašajo 150 evrov, je skupni znesek 31.150 evrov.

Nižji obrok je v takšnem primeru na koncu precej dražja možnost. Gre za ilustrativen primer, ki ga tudi DoberAvto uporablja za prikaz pomena skupnega stroška financiranja.

EOM je uporabnejša od nominalne obrestne mere

Pri ponudbah financiranja boste pogosto videli podatek o nominalni obrestni meri. Ta pove, po kakšni stopnji se obračunavajo obresti, vendar sama po sebi ne zajame celotnega stroška financiranja.

Za primerjavo je praviloma uporabnejša efektivna obrestna mera oziroma EOM.

EOM poleg obresti vključuje tudi določene druge stroške, ki jih mora uporabnik plačati za pridobitev financiranja in so ponudniku znani.

Če imata dve ponudbi enako nominalno obrestno mero, vendar ima ena višje stroške odobritve ali druge obvezne stroške, se to lahko pokaže v višji EOM.

Kljub temu tudi EOM ni edini podatek, ki ga morate pogledati. Vedno preverite še skupni znesek vseh plačil in konkretne pogodbene pogoje. DoberAvto posebej opozarja, da moramo za smiselno primerjavo uporabljati enak znesek financiranja in enako obdobje odplačevanja.

Pri leasingu preverite še polog in pogoje lastništva

Pri finančnem leasingu vozilo praviloma kupi leasingodajalec. Med odplačevanjem ga uporabljate, pravni lastnik pa ostane leasingodajalec, dokler niso izpolnjene pogodbene obveznosti. Po njihovem poplačilu vozilo praviloma preide v vašo last.

To samo po sebi ne pomeni, da je leasing dražji ali slabši. Pomeni pa, da ga ne moremo povsem enačiti s kreditom.

Pri leasingu preverite višino zahtevanega pologa, trajanje financiranja, vse pogodbene stroške in pogoje prenosa lastništva. Pomembni so tudi pogoji za predčasno poplačilo ali spremembo pogodbe.

DoberAvto pri lizingu izpostavlja tudi, da je višina mesečnega obroka odvisna predvsem od cene vozila, pologa, obdobja financiranja in obrestne mere.

Pri kreditu ne pozabite na stroške, ki niso del obroka

Pri kreditu avtomobil praviloma takoj postane vaša last. Kredit nato odplačujete neodvisno od avtomobila.

To pomeni, da lahko vozilo pozneje prodate, vendar prodaja sama po sebi ne odpravi vaše obveznosti do banke. Kredit morate še naprej odplačevati ali ga predčasno poplačati.

Pri primerjavi zato preverite vse stroške kredita in pogoje morebitnega predčasnega poplačila.

Pomembna je tudi svoboda pri izbiri zavarovanja. Pri posameznih oblikah financiranja se lahko zahteve glede zavarovanja razlikujejo, zato lahko to vpliva na skupni strošek lastništva avtomobila.

Če ima ena ponudba nekoliko nižjo EOM, vendar zaradi pogodbenih pogojev zahteva dražje zavarovanje, lahko del te prednosti izgine.

Upoštevajte tudi stroške zavarovanja

Pri primerjavi financiranja je zavarovanje pogosto spregledano.

Če določena pogodba zahteva širše zavarovalno kritje, kot bi ga sicer izbrali sami, je tudi razlika v ceni zavarovanja del dejanskega stroška financiranja avtomobila.

Predstavljajmo si, da pri eni možnosti za zavarovanje plačujete 150 evrov več na leto. Pri petletnem financiranju to pomeni dodatnih 750 evrov.

Takšna razlika je dovolj velika, da lahko spremeni rezultat primerjave med dvema sicer zelo podobnima ponudbama.

Zato skupni strošek financiranja ni nujno sestavljen samo iz obresti in administrativnih stroškov. Upoštevati morate tudi finančne posledice pogodbenih zahtev.

Preverite morebitni zadnji obrok

Nizek mesečni obrok je lahko posledica večjega zneska, ki ga morate plačati ob koncu financiranja.

Takšna struktura ni nujno problematična, če je jasna in vam ustreza. Težava nastane, če primerjate ponudbe samo na podlagi mesečnega obroka in zadnji znesek spregledate.

Če ima na primer ena ponudba 48 razmeroma nizkih obrokov, nato pa še nekaj tisoč evrov zadnjega plačila, morate tudi tega vključiti v skupni izračun.

Vprašajte se tudi, od kod bo ta denar prišel. Če boste morali zadnji obrok ponovno financirati, lahko dejanski strošek avtomobila še dodatno naraste.

Predčasno poplačilo je lahko pomembnejše, kot se zdi ob podpisu

Ob nakupu avtomobila lahko načrtujete, da ga boste uporabljali šest let. Toda vaše okoliščine se lahko spremenijo.

Morda boste avtomobil prodali prej, ga želeli zamenjati ali pa boste dobili možnost, da finančno obveznost predčasno poravnate.

Zato primerjajte tudi pogoje predčasnega poplačila.

Pri kreditu in leasingu se lahko postopek in stroški razlikujejo. Pogodba mora jasno določati, kaj se zgodi, če želite financiranje zaključiti pred prvotno dogovorjenim datumom.

Ta podatek morda ne vpliva na standardni izračun, če pogodbo izpeljete do konca. Lahko pa postane zelo pomemben, če se vaši načrti spremenijo.

Primerjajte celoten strošek avtomobila, ne samo financiranja

Tudi ko že ugotovite, katera oblika financiranja je cenejša, račun še ni nujno zaključen.

Avtomobil zahteva zavarovanje, registracijo, gorivo ali elektriko, servisiranje, pnevmatike in druga popravila. Zato je treba preveriti, ali je celoten strošek vozila še vedno primeren za vaš proračun.

To je zlasti pomembno pri rabljenih avtomobilih. Ni smiselno izbrati dražjega vozila samo zato, ker vam daljše financiranje omogoča sprejemljiv mesečni obrok.

Pri električnih vozilih se struktura stroškov nekoliko spremeni. Če primerjate rabljene električne avtomobil e , je smiselno poleg obroka upoštevati še stanje baterije, realni doseg, možnosti polnjenja in preostalo garancijo. DoberAvto pri izbiri med novim in rabljenim električnim avtomobilom prav tako opozarja, da je odločitev odvisna predvsem od konkretnih potreb in načina uporabe.

Pazite, da zaradi nižjega obroka ne kupite dražjega avtomobila

Financiranje lahko ustvari občutek, da razlika med dvema avtomobiloma ni velika.

Če eden stane 20.000 evrov, drugi pa 24.000 evrov, se lahko razlika pri daljšem financiranju spremeni v navidezno majhen dodatek k mesečnemu obroku.

Toda štiri tisoč evrov razlike ni izginilo. Še vedno jih boste morali plačati, pogosto skupaj z dodatnimi stroški financiranja.

Zato je dobro najprej določiti maksimalno ceno avtomobila in šele nato iskati financiranje. Obraten pristop hitro pripelje do tega, da ponudbo prilagajamo vedno dražjemu vozilu.

Spremljajte tudi širše razmere na avtomobilskem trgu

Na smiselnost nakupa lahko vpliva tudi dogajanje na trgu. Spremembe cen novih in rabljenih vozil, prihod novih modelov, spremembe obrestnih mer ali razvoj električne mobilnosti lahko vplivajo na to, koliko je avtomobil v določenem trenutku vreden in kako hitro izgublja vrednost.

Zato je pred večjim nakupom koristno spremljati tudi aktualne novice iz sveta avtomobilizma.

Vendar širše tržne razmere ne spremenijo osnovnega pravila. Če primerjate dve konkretni ponudbi financiranja, morata biti izračuna narejena na enaki osnovi in morata vključevati vse stroške, ki jih boste dejansko plačali.

Najcenejši obrok ni enako najcenejše financiranje

Pri primerjavi leasinga in kredita je najbolj pomembno, da ne dovolite, da vas zavede sam mesečni znesek.

Primerjajte isti avtomobil, enak lastni vložek in primerljivo obdobje financiranja. Nato seštejte polog, vse obroke, morebitni zadnji obrok in druge obvezne stroške. Preverite EOM, pogoje zavarovanja, lastništvo vozila in možnosti predčasnega poplačila.

Šele nato lahko zares vidite, katera ponudba vas bo stala manj.

Kredit je lahko ugodnejši v enem primeru, leasing pa v drugem. Univerzalnega zmagovalca ni. Obstaja samo konkretna ponudba, konkretno vozilo in izračun, ki pokaže, koliko boste za vse skupaj dejansko plačali.

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