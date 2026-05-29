Kako razumeti trenutno širjenje ebole in kolikšno tveganje prinaša?

Več držav po svetu je zaradi ebole že sprejelo različne ukrepe, med drugim odsvetujejo potovanja v Demokratično republiko Kongo (DRK) in Ugando, prav tako Južni Sudan, na vstopnih točkah merijo telesno temperaturo ter uvajajo karanteno za tvegane prišleke.ZDA so prepovedale vstop tujim državljanom, ki so v zadnjih tednih potovali v te države, karanteno za sumljive primere so ta teden uvedli v Kanadi, Mehiki, na Tajskem in Bahamih. Italijanska premierka Giorgia Meloni je danes pozvala Evropsko unijo k strožjemu nadzoru meja ter zahtevala videokonferenco ministrov za zdravje EU že naslednji teden.

Kako razumeti trenutno širjenje bolezni in kolikšno tveganje prinaša, v pogovoru razkriva dr. Miša Korva, vodja Laboratorija za diagnostiko zoonoz na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Laboratorij aktivno sodeluje z mednarodnimi in evropskimi zdravstvenimi organizacijami ter je kontaktna točka v svetovni mreži za opozarjanje in odzivanje ob izbruhih bolezni (GOARN), ki deluje pod okriljem WHO.