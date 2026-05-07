  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Zanimivosti

    Pot ob žici nič več partizanski spomenik, pač pa izjemna rekreacijska površina

    POT je poleg ureditve Velike planine najpomembnejši projekt arhitekta Vlasta Kopača, čigar zamisel so nadgrajevali arhitekti v 70. in 80. letih.
    POT je izjemna rekreacijska površina za tek, sprehode in najdaljša tematska kolesarska pot v Ljubljani, ki obsega četrtino mestnih parkovnih površin. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    POT je izjemna rekreacijska površina za tek, sprehode in najdaljša tematska kolesarska pot v Ljubljani, ki obsega četrtino mestnih parkovnih površin. FOTO: Jože Suhadolnik
    Saša Bojc
    7. 5. 2026 | 12:00
    7. 5. 2026 | 12:45
    13:44
    A+A-

    Prebivalci Ljubljane so po vojni hoteli čim prej zabrisati sledi okupacije. Na območju ob nekdanji žici so rušili bunkerje, vrsto let je bilo to minsko polje, na katerem je umrlo tudi veliko otrok. Zato je po drugi svetovni vojni trajalo več kot desetletje do prvega organiziranega pohoda, toda leta 1957 to ni bila pot, kakršna je danes, je poudarila kustosinja Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO) Martina Malešič, soavtorica aktualne razstave o enem od najpomembnejših projektov arhitekta Vlasta Kopača Pot ob žici. Prvi korak.

    Pot ob žici okupirane Ljubljane, današnja POT, 32,5-kilometrski kulturnozgodovinski spomenik oblikovane narave okoli Ljubljane, je bila konec petdesetih let prejšnjega stoletja težko sledljiva. Ni bila prepoznavna, potekala je po kolovozih, stezah in travnikih, zato so se tekmovalci prvih t. i. partizanskih pohodov večkrat izgubili. Pomagalo ni niti označevanje z listki, pribitimi na drevesa, zato je arhitekt Vlasto Kopač, ki je bil leta 1957 v organizacijskem odboru za prvi partizanski pohod oziroma prvega festivala telesne kulture, predlagal ureditev sistemskih označb. A tu se projekt ureditve zelenega obroča Ljubljane ni ustavil, nadgradili so ga tudi Kopačevi nasledniki, mesto pa bi se tudi danes moralo ustrezno odzvati na aktualne probleme, ki zadevajo POT; intenzivno gradnjo ob njej, uporabo za parkiranje in s tem privatizacijo ...

    Sorodni članki

    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Arhitektura

    Pot

    Življenjska zgodba arhitekta Kopača ponuja možnost, da ob majskem pohodu okrog zelene Ljubljane začutimo tudi neozaveščene travmatične plasti polpreteklosti.
    Nina Granda 15. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    68. Pot ob žici

    Brez odpadkov in z brezplačnim LPP: kako Ljubljana modernizira pohod

    Na najbolj množični rekreativni prireditvi pri nas pričakujejo okoli 50.000 ljudi. Tudi letos brezplačni prevoz z mestnimi avtobusi.
    Manja Pušnik 5. 5. 2026 | 13:43
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ambienti

    Grad Fužine obiskovali protestanti, tam je vasoval Tavčar

    Ne le muzej arhitekture in oblikovanja, ampak tudi zibelka slovenskega protestantizma, tiskarstva in tehnološkega napredka
    Saša Bojc 3. 8. 2024 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Velika planina

    Ureditev Velike planine: v užitek obiskovalcem in ponos domačinom

    Za unikatni sonaravni turizem in spoštovanje dediščine arhitekta Vlasta Kopača.
    Saša Bojc 14. 1. 2023 | 10:00
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Nastaja koalicija lažnivcev

    Delova komentatorja Janez Markeš in Ali Žerdin sta tokrat razpravljala o trumpizmu v Sloveniji.
    6. 5. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Pesticidi v hrani

    Rekorderka paprika z ostanki 17 različnih pesticidov

    Evropska agencija za varnost hrane ocenjuje, da je tveganje ljudi za zdravje nizko. PAN Europe pa opozarja na spregledano tveganje koktajla pesticidov.
    Maja Prijatelj Videmšek 6. 5. 2026 | 16:15
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Policijska uprava Ljubljana

    Že drugi napad na žensko v enem dnevu v Šiški, njeno življenje ogroženo

    Ženska z osumljencem ni v partnerskem razmerju, po podatkih policistov motiv napada nanjo še ni pojasnjen.
    6. 5. 2026 | 13:41
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Novinar dvomi o razlogih Dončića: Nisem še slišal za Španijo, tam se ni zdravil

    Priznani novinar Brian Windhorst, ki več desetletij od blizu spremlja ligo NBA, dvomi v terapije, s katerimi naj bi si pomagal Luka Dončić v Španiji.
    Nejc Grilc 6. 5. 2026 | 11:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VLAK

    Zakaj je vlak prava izbira (video)

    Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo.
    11. 4. 2026 | 08:28
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

    Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
    Promo Delo 7. 5. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Česa se boji Evropa?

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

    Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
    Promo Delo 7. 5. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Sponzorstvo

    Podpora športu v podjetje privablja boljše kadre

    Odločitev, kateri šport podpreti kot sponzor, je za podjetje morda pomembnejša, kot se zdi; gre za podporo zaposlenih.
    Milka Bizovičar 7. 5. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Sedenje je novo kajenje

    Narejeni smo za gibanje – ne za sedenje

    Zdravje ogroža že od šest do osem ur sedenja na dan med delom za računalnikom, gledanjem televizije ali dolgotrajno vožnjo, tudi ob redni telovadbi.
    Maja Južnič Sotlar 7. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Suvereni oblak: zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 6. 5. 2026 | 13:53
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Ferplej

    Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

    Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    LjubljanaarhitekturaPot spominov in tovarištvaJanez KoželjVlasto Kopač

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Kultura  |  Oder
    Igralstvo

    Na prepoznavnost se ni mogoče vnaprej zares pripraviti

    Igralka Lea Mihevc v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti in življenju med družino ter kamero.
    Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 13:11
    Preberite več
    Lokalno  |  Štajerska
    Zdravstvo

    V UKC Maribor dalo odpoved sedem radiologov, tudi predstojnik oddelka

    Če bi na njihove zahteve pristali, bi imeli ti zdravniki tri do štirikrat višje plače od ostalih, tudi od najboljših nevrokirurgov.
    7. 5. 2026 | 13:05
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Pariz po napredovanju znova zajel kaos

    Po polfinalnem uspehu pariškega kluba se je del slavja hitro prelevil v razbijanje, pirotehniko in spopade s policijo.
    Blaž Potočnik 7. 5. 2026 | 12:50
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Štajerska avtocesta

    Štajerska avtocesta zaprta, v nesreči je umrl motorist

    Nesreča se je zgodila med Lukovico in Krtino v smeri Ljubljane. Na tem delu je avtocesta zaprta, prav tako tudi prehitevalni pas v smeri Celja.
    7. 5. 2026 | 12:32
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Real Madrid

    Navijači: Mbappe, čas je za odhod!

    Pri madridskem Realu se je ob koncu slabe sezone zakuhalo, množico privržencev moti vzvišen odnos francoskega asa. V nedeljo clasico.
    7. 5. 2026 | 12:17
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Pariz po napredovanju znova zajel kaos

    Po polfinalnem uspehu pariškega kluba se je del slavja hitro prelevil v razbijanje, pirotehniko in spopade s policijo.
    Blaž Potočnik 7. 5. 2026 | 12:50
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Štajerska avtocesta

    Štajerska avtocesta zaprta, v nesreči je umrl motorist

    Nesreča se je zgodila med Lukovico in Krtino v smeri Ljubljane. Na tem delu je avtocesta zaprta, prav tako tudi prehitevalni pas v smeri Celja.
    7. 5. 2026 | 12:32
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Real Madrid

    Navijači: Mbappe, čas je za odhod!

    Pri madridskem Realu se je ob koncu slabe sezone zakuhalo, množico privržencev moti vzvišen odnos francoskega asa. V nedeljo clasico.
    7. 5. 2026 | 12:17
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZMAGUJEMO SKUPAJ

    Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

    Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
    4. 5. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Hiša brez stresa: od prve ideje do vselitve z enim partnerjem

    Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
    5. 5. 2026 | 14:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

    Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
    Promo Delo 6. 5. 2026 | 11:58
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

    V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Spektakel, ki prebuja prestolnico

    V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TIMBILDING

    Najbolj priljubljeni programi ta hip

    V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
    Promo Delo 16. 4. 2026 | 11:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Revma: kako ublažiti jutranjo okorelost sklepov?

    Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    PREVERITE

    Zavarovanje po novem? Čakanja je konec.

    Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
    1. 4. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Od laboratorija do trga: nova faza slovenskega inovacijskega razvoja

    Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
    6. 5. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nova generacija slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

    Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
    Promo Delo 6. 4. 2026 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

    V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
    Promo Delo 9. 4. 2026 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Dan Slovenske vojske 2026 v Novem mestu

    Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

    Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

    Poklicno izobraževanje pri nas je pred spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja ali pa bo postal ključni motor razvoja.
    15. 4. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

    Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
    5. 5. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Motorist naj bo

    Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 12:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

    Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

    VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
    5. 5. 2026 | 14:15
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo