Kako se zaščiti pred zunanjim hrupom

Ob načrtovanju naravne osvetljenosti prostora ne smemo pozabiti na to, da je treba ustvariti mirnejšo notranjost in preprečiti vstop zunanjega hrupa, ki ga največkrat povzročajo promet ali vremenski pojavi. Tako je izjemnega pomena, da izberemo tudi ustrezna senčila, ki poleg tega, da izboljšajo izolativnost oken, poskrbijo za nadzor svetlobe, ki vstopi skozi okna. Priporočljivo je, da senčila dobro zatemnijo prostor in tako omogočajo miren spanec tudi podnevi, kar je še posebej koristno v otroških sobah, kadar počivajo naši najmlajši.

