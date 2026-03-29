Kako so mravlje postale del globalnega črnega trga

V Keniji, zlasti v okolici mesta Gilgil v dolini Rift, se je razmahnila nenavadna oblika tihotapstva – trgovina z mravljami. V času deževne sezone, ko mravlje rojijo, zbiralci lovijo oplojene kraljice, ki na črnem trgu dosegajo ceno tudi do 220 ameriških dolarjev (približno 190 evrov), poroča BBC.

Najbolj iskane so velike rdeče kraljice vrste Messor cephalotes, znane po svojem zbiranju semen. Ena sama oplojena kraljica lahko ustvari kolonijo, ki živi več desetletij, zato so zelo cenjene med ljubitelji, ki mravlje gojijo v prozornih terarijih (t. i. formikarijih).

Trgovina z mravljami je hitro rastoč spletni trg, v katerem je največ povpraševanja zlasti po oplojenih kraljicah, saj te lahko ustvarijo celotno kolonijo. Težava je, da so te pogosto vzete iz narave, kar škodi ekosistemom, dodatno tveganje pa predstavlja tudi širjenje invazivnih vrst. Zaradi slabe regulacije trg pogosto deluje v sivi coni, čeprav ga določene države že poskušajo preoblikovati v sistem trajnostne vzreje.

Trgovina večinoma poteka prek spleta, mravlje pa tihotapci enostavno pošiljajo po pošti, saj jih skenerji pogosto ne zaznajo. Razsežnost problema je prišla na dan, ko so oblasti zasegle 5.000 živih kraljic, pripravljenih za izvoz v Evropo in Azijo.

Tveganja biotske raznovrstnosti

Znanstveniki opozarjajo na resna tveganja tovrstne trgovine, saj vnos tujerodnih vrst lahko poruši lokalne ekosisteme. Če mravlje pobegnejo iz ujetništva, se lahko razširijo v naravo in ogrozijo kmetijstvo ter biotsko raznovrstnost.

FOTO: Monicah Mwangi/Reuters

Tudi v Keniji ima pretirano nabiranje negativne posledice, saj odstranjevanje kraljic vodi v propad kolonij, ki imajo pomembno vlogo pri razširjanju semen in ohranjanju zdravih travišč.

Čeprav je legalno zbiranje mogoče s posebnimi dovoljenji in delitvijo dobička z lokalnimi skupnostmi, doslej ni bilo izdanega nobenega tovrstnega dovoljenja. Medtem nekateri strokovnjaki pozivajo k strožjemu mednarodnemu nadzoru trgovine z mravljami, ki je trenutno slabo regulirana.

Kljub tveganjem pa nekateri vidijo tudi gospodarsko priložnost – mravlje bi bilo mogoče trajnostno gojiti in iz tega razviti nov vir dohodka. Kenija je pri tem že začela razmišljati o politikah za trajnostno rabo divjih vrst, vključno z mravljami. V prihodnosti bi tako lahko kmetje poleg pridelkov kot dodaten vir prihodna izkoristili tudi gojenje kolonij mravelj. Razprava o tem, ali koristi odtehtajo nevarnosti, pa ostaja odprta.