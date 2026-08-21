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    Zanimivosti

    Mladičke sibirskega tigra v ljubljanskem ZOO so le dobile imena

    Amba, Sayana in Taiga se iz mladičev, ki so bili ob rojstvu popolnoma odvisni od matere, razvijajo v radovedne, igrive in vse bolj samozavestne mlade tigrice.
    Sibirski tiger je v naravi ogrožen, njegovo preživetje je odvisno predvsem od ohranjanja velikih sklenjenih gozdnih območij in dovolj plena. FOTO: Petra Hrovatin
    Galerija
    Sibirski tiger je v naravi ogrožen, njegovo preživetje je odvisno predvsem od ohranjanja velikih sklenjenih gozdnih območij in dovolj plena. FOTO: Petra Hrovatin
    R. I.
    21. 8. 2026 | 12:05
    21. 8. 2026 | 12:31
    4:15
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    Tri mladičke sibirskega tigra, ki so se v ljubljanskem živalskem vrtu skotile konec maja in že pridno raziskujejo okolico, je že drugič v treh mesecih pregledal veterinar. »Vse tri so zdrave, dobro napredujejo in so iz tedna v teden bolj samostojne. Zdaj imajo tudi imena: Amba, Sayana in Taiga. Imena smo izbrali v živalskem vrtu. Izbor ni naključen, saj smo želeli, da vsako ime nosi svojo zgodbo in je na poseben način povezano s sibirskim oziroma amurskim tigrom,« so sporočili iz ZOO Ljubljana.

    Kot so pojasnili, je Amba ime dobila po tradicionalnem poimenovanju tigra pri Udegejih, staroselskem ljudstvu ruskega Daljnega vzhoda. Tiger ima v njihovi kulturi posebno mesto, saj ga dojemajo kot mogočno, skoraj božansko bitje. Ime Amba izraža spoštovanje ter simbolizira moč in tesno povezanost človeka z divjino.

    Za Ambo, Sayano in Taigo se začenja novo poglavje. Iz mladičev, ki so bili ob rojstvu popolnoma odvisni od matere, se razvijajo v radovedne, igrive in vse bolj samozavestne mlade tigrice. FOTO: Petra Hrovatin
    Za Ambo, Sayano in Taigo se začenja novo poglavje. Iz mladičev, ki so bili ob rojstvu popolnoma odvisni od matere, se razvijajo v radovedne, igrive in vse bolj samozavestne mlade tigrice. FOTO: Petra Hrovatin

    Po Sajanskem gorovju v južni Sibiriji, pokrajini prostranih gozdov, gora in neokrnjene narave, pa je dobila ime Sayana. Njeno ime simbolizira prvinskost in prostranost tega dela sveta. Taiga nosi ime po prostranem pasu borealnih gozdov, ki se razteza čez Sibirijo, ruski Daljni vzhod, Kanado in Skandinavijo. Ime ponazarja trdoživost in neukročenost narave.

    FOTO: Petra Hrovatin
    FOTO: Petra Hrovatin

    Drugi veterinarski pregled

    V sklopu drugega pregleda je veterinarska ekipa izvedla ponovitveno cepljenje proti kužnim boleznim mačk in prvo cepljenje proti steklini. Tigrice so prejele tudi preventivno zdravilo proti notranjim zajedavcem, veterinarji pa so ponovno potrdili njihov spol. S kliničnim pregledom so ocenili njihovo splošno zdravstveno stanje in telesno kondicijo, s tehtanjem pa spremljali pridobivanje telesne teže in razvoj, so pojasnili iz ljubljanskega živalskega vrta.

    Kot so pojasnili, je bil postopek zelo skrbno načrtovan in opravljen karseda hitro. Sodelovalo je kar 23 članov ekipe, vsak pa je imel vnaprej določeno nalogo. S tem so zagotovili čim manj motenj za živali.

    FOTO: Petra Hrovatin
    FOTO: Petra Hrovatin

    Neposredni stik ni več primeren

    Drugi veterinarski pregled je bil hkrati tudi zadnji načrtovan neposreden stik z mladiči. Tigrice hitro rastejo, postajajo močnejše, spretnejše in vse bolj samostojne, zato neposredni stik z njimi zaradi njihove moči in naravnega vedenja ni več primeren. Oskrbniki in drugi strokovne službe bodo njihov razvoj in zdravstveno stanje še naprej spremljali predvsem z vsakodnevnim opazovanjem vedenja, gibanja, hranjenja in splošnega počutja.

    FOTO: Petra Hrovatin
    FOTO: Petra Hrovatin

    Za Ambo, Sayano in Taigo se tako začenja novo poglavje. Iz mladičev, ki so bili ob rojstvu popolnoma odvisni od matere, se razvijajo v radovedne, igrive in vse bolj samozavestne mlade tigrice, so zapisali.

    Ambasadorke ogrožene vrste

    Kot so pojasnili v ZOO Ljubljana, je sibirski tiger v naravi ogrožen, njegovo preživetje je odvisno predvsem od ohranjanja velikih sklenjenih gozdnih območij in dovolj plena. Med pomembnimi nevarnostmi ostajajo izguba in drobljenje življenjskega prostora, krivolov ter konflikti med tigri in ljudmi. Zato sta rojstvo in uspešen razvoj treh sibirskih tigric pomembna tudi z vidika ohranjanja podvrste.

    Živalski vrtovi v okviru evropskih vzrejnih programov (EEP) prispevajo k ohranjanju zdrave in genetsko raznolike populacije sibirskih tigrov v človeški oskrbi. Obenem obiskovalcem omogočajo, da te izjemne velike mačke spoznajo od blizu in bolje razumejo pomen ohranjanja njihovega naravnega okolja.

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