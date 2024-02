Kako so v Lendavi preoblikovali letne čase

Ročna, okolju in zdravju ljudi prijazna pridelava, vrhunska dodelanost postopkov in tehnologije so zagotovila, da tudi pozimi lahko uživamo v sočnih okusih različnih vrst paradižnikov.

Še en dejavnik, ki dokazuje, da gre za integrirano pridelavo, je opraševanje rastlin s pomočjo čmrljev, ki ne bi prenesli morebitne uporabe škodljivih preparatov za varstvo rastlin pred boleznimi. Za škodljivce pa poskrbijo kar naravni plenilci oz. sovražniki, ki so jih naselili v rastlinjak in ne škodujejo pridelku. Vse to LUŠTovce uvršča med trajnostno naravnane in družbeno odgovorne pridelovalce.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Paradajz, d. o. o.