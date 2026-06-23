Kako sva se na njegovem najljubšem posestvu za las zgrešila s kraljem Karlom

Ko sem konec maja obiskala slikovito angleško pokrajino Cotswolds, nisem pričakovala, da bom stopila tako blizu vsakdanjega sveta britanskega kralja Karla III. Na slovitem posestvu Highgrove, kjer monarh še danes najraje preživlja svoj čas, nas je ob prihodu pričakalo nenavadno sporočilo: na ogled bomo morali počakati. Zakaj, ni pojasnil nihče.

Medtem ko sem opazovala strogo varovane vrtove, skozi katere obiskovalce vodijo po natančno določenem protokolu, sem začela slutiti, da se za zamudo skriva nekaj več. Highgrove ni le ena najlepših britanskih rezidenc, temveč tudi zelo oseben odsev kraljevega značaja, njegovih vrednot in ljubezni do narave.

Kako je videti posestvo, ki ga je Karl III. skozi desetletja spreminjal v svoj sanjski vrt? Kaj obiskovalec tam izve o človeku, ki danes sedi na britanskem prestolu? In kako malo je manjkalo, da bi se z njegovim veličanstvom srečala iz oči v oči? Odgovore prinaša reportaža z obiska Highgrova, ene najbolj skrivnostnih in hkrati najbolj očarljivih kraljevih rezidenc. Najdete jo na Onaplus.si.