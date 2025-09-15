Kako ustvariti prijeten in energijsko učinkovit dom v vseh letnih časih

Z ustreznimi rešitvami lahko poskrbimo, da je naš dom prijeten, pozimi tudi topel in varčen, v prehodnih obdobjih pa poln dnevne svetlobe in svežega zraka. Preverite, kako lahko v vseh letnih časih poskrbite za udobje.

Dom ni zgolj prostor, kjer spimo, temveč je tudi bivalno okolje, zato je še toliko bolj pomembno, da nam vse leto zagotavlja udobje in dobro počutje. Rešitve podjetja VELUX so zasnovane tako, da se prilagajajo spremembam, ki jih prinašajo različni letni časi, hkrati pa poskrbijo za bolj zdravo bivalno okolje. Kot vsakodnevno izbiramo oblačila glede na vremenske razmere, lahko tudi svoj dom prilagodimo trenutnim razmeram z rešitvami, ki delujejo v vročem poletju, mrzli zimi, muhasti pomladi ali spremenljivi jeseni ter v vseh nepredvidljivih obdobjih vmes.

Prijetno hladen dom v vročih dneh

FOTO: VELUX

V vročih poletnih dnevih se hitro pokaže, kako zahtevno je ohranjati hladen in udoben dom. Podjetje VELUX ponuja učinkovito zaščito pred vročino z inovativnimi dodatki, kot so zunanja mrežasta senčila, ki zmanjšajo prehajanje sončne toplote, vendar ne ovirajo dnevne svetlobe. Z uporabo teh senčil se lahko temperatura v prostoru zniža tudi do 5 ℃. Poleg tega omogočajo do štirikrat večji naravni pretok zraka, kar dodatno pripomore k bolj svežemu in udobnemu bivalnemu okolju.

Več dnevne svetlobe ob krajših jesenskih dneh

Ko se jeseni začnejo dnevi krajšati in začne primanjkovati dnevne svetlobe, strešna okna VELUX poskrbijo, da notranji prostori ostanejo prijetno svetli. V prostor namreč prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe kot enako velika klasična okna na fasadi, kar zmanjša potrebo po umetni osvetlitvi tudi do 20 odstotkov. Več svetlobe v prostoru izboljša počutje in prispeva k pozitivnemu vzdušju. V kombinaciji s senčili za popolno zatemnitev pa si lahko uporabniki v krajših dneh po želji prilagodijo svetlobne razmere in ustvarijo idealno okolje za delo, počitek ali sprostitev.

FOTO: VELUX

Topel in varčen dom tudi pozimi

Pozimi, ko se temperature spustijo in je zunaj mraz, je dobro izolirano bivalno okolje ključnega pomena. Zunanje aluminijaste rolete za strešna okna VELUX prispevajo k boljši toplotni zaščiti doma, saj zmanjšujejo toplotne izgube in dodatno izboljšajo izolativnost oken. Po podatkih podjetja VELUX lahko z njihovo uporabo izboljšamo toplotno izolacijo za do 14 odstotkov. Ob sončnih zimskih dneh pa lahko skozi strešna okna, ki so obrnjena na jug, prodira dnevna toplota, kar lahko pomaga zmanjšati potrebe po dodatnem ogrevanju. Tako lahko tudi v najhladnejših dneh bivate udobno in energijsko učinkovito.

FOTO: VELUX

Svež zrak in dnevna svetloba za pomladno prebujenje

Spomladi, ko narava spet oživi in se dnevi začnejo daljšati, postane svež zrak nepogrešljiv del vsakdana. Strešna okna VELUX omogočajo učinkovito naravno prezračevanje, kar osveži prostor in prispeva k boljši kakovosti zraka v notranjosti, to pa vpliva tudi na vašo koncentracijo pri delu ali igri. V kombinaciji z notranjimi senčili boste lahko nežno uravnavali svetlobo ter si tako zagotovili prijetnejši prehod v toplejši in svetlejši del leta.

FOTO: VELUX

Strešna okna VELUX so zasnovana z mislijo na bolj zdravo bivanje. Vse leto v dom prinašajo dnevno svetlobo in svež zrak, izboljšujejo bivalno udobje in se prilagajajo potrebam posameznega letnega časa.

Naročnik oglasne vsebine je VELUX