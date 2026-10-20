Kako v hladnejših dneh učinkovito prezračiti dom

Zaradi nižjih zunanjih temperatur in pogostejšega dežja redkeje odpiramo okna, zaradi kuhanja, prhanja in sušenja perila pa se začne v bivalnih prostorih nabirati vlaga. In te ni malo. Štiričlansko gospodinjstvo lahko samo z vsakodnevnimi dejavnostmi v prostoru ustvari od osem do deset litrov vodne pare na dan. Prav v hladnejšem delu leta je zato še toliko pomembneje, da dom redno in učinkovito zračimo, sodobne rešitve pa nam lahko to vsakdanjo rutino precej olajšajo.

Ko vlaga postane del vsakdana

Orošena okna, zatohlost in neprijeten vonj so pogosto prvi znaki, da je v prostoru preveč vlage. V kopalnici lahko para ostaja vidna še dolgo po tem, ko se oprhamo. Če takšne razmere v bivalnih prostorih vztrajajo dlje, se lahko sčasoma ustvarijo ugodne razmere za razvoj plesni in razmnoževanje pršic.

Zato je zelo pomembno, da odvečno vlago odstranimo takoj, ko se pojavi. Po prhanju, kuhanju ali sušenju perila je veliko učinkoviteje, če za nekaj minut na stežaj odpremo okno in prostor dobro prezračimo, kot da je več ur priprto. Čeprav nas v hladnejših jesenskih dneh pogosto skrbi, da bomo s prezračevanjem izgubili preveč toplote, je izguba energije pri kratkem in intenzivnem zračenju razmeroma majhna. Po analizah raziskovalnega centra DEIC pri Skupini VELUX lahko prezračevanje običajne spalnice trikrat v dnevu zahteva manj kot 0,5 kWh energije za ogrevanje.

Prezračevanje je pomembno tudi takrat, ko nas ni doma

FOTO: VELUX

Pri rednem prezračevanju je pogosto največji izziv vsakodnevna rutina; okno je treba odpreti ob pravem času in ga seveda pravočasno zapreti. Elektrificirana strešna okna VELUX ta korak precej poenostavijo, saj jih lahko upravljamo s stenskim stikalom ali na daljavo. To ni praktično le pri oknih, ki so težje dostopna, ampak tudi pri tistih v spalnici, dnevni sobi ali domači pisarni, kjer lahko prostor preprosto prezračimo, ne da bi vsakič vstali in stopili do njega.

Takšno udobje je še posebej dobrodošlo jeseni, ko se lahko vreme nenadoma spremeni. Vgrajen dežni senzor namreč že ob prvih kapljicah poskrbi, da se okno samodejno zapre. Tako ga lahko brez skrbi pustimo odprtega tudi ob spremenljivem vremenu ali ko se odpravimo od doma. S tem bomo poskrbeli, da se bo prostor dodobra prezračil.

Pametne rešitve, ki se prilagajajo našim navadam

Upravljanje strešnih oken je mogoče še dodatno poenostaviti z avtomatizacijo. VELUX App Control omogoča, da elektrificirana strešna okna in združljiva senčila upravljamo kar prek telefona, tudi ko nas ni doma. Okna lahko odpremo ali zapremo na daljavo, nastavimo časovnico prezračevanja, senčila pa prilagodimo glede na del dneva in razmere v prostoru. Tako lahko prezračevanje in uravnavanje dnevne svetlobe bolje prilagodimo našemu vsakdanu ne glede na to, ali smo doma ali ne.

Pri prenovi je zato vredno razmisliti tudi o nadgradnji in ne samo o zamenjavi starega strešnega okna. Pri tem je treba upoštevati, kako bomo prostor uporabljali v naslednjih letih in kaj lahko naredimo, da bo bivanje v njem prijetnejše in preprostejše. Elektrificirane rešitve omogočajo, da prezračevanje, senčenje in uravnavanje dnevne svetlobe prilagajamo našim navadam ter jih uporabimo, ko je to potrebno.

FOTO: VELUX

Jesen je pravi čas za nadgradnjo

Podjetje VELUX letos zaznamuje 30 let delovanja v Sloveniji, jubilejno leto pa spremlja tudi jesenska ponudba elektrificiranih strešnih oken. Kupec ob nakupu katerega koli elektrificiranega strešnega okna VELUX prejme VELUX App Control v vrednosti 132 evrov, s katerim lahko okna in senčila upravlja tudi prek telefona. Ponudba velja do 10. novembra 2026.

Vsak dom ima svoje potrebe, zato je tudi pri prenovi pomembno poiskati rešitev, ki ustreza prostoru in načinu uporabe. Če razmišljate o zamenjavi ali nadgradnji strešnih oken, lahko poiščete najbližjega izvajalca VELUX ali se prijavite na brezplačno svetovanje, kjer vam bodo pomagali izbrati najprimernejšo rešitev za vaš dom.

Naročnik oglasne vsebine je VELUX