Kako zdravim izpah rame

Prvi izpah za naravnavo sklepa po navadi zahteva zdravniško pomoč. Včasih se po prvem dogodku težave zaključijo, pri drugih pa se izpahi začnejo ponavljati. To predstavlja funkcionalno oviro za mnoge aktivnosti, dolgoročno pa ponavljanje izpahov tudi nepopravljivo okvari ramenski sklep.

Kako nastane izpah rame in kaj se pri tem poškoduje

Ramenski sklep je najbolj gibljiv sklep v človeškem telesu. To gibljivost omogoča razmeroma plitva sklepna površina lopatice, ki obenem pomeni manjšo naravno stabilnost. Pri padcu na iztegnjeno roko, udarcu ali sunkovitem gibu, lahko glavica nadlahtnice zdrsne iz sklepa, najpogosteje naprej.

Ob prvem izpahu skoraj vedno pride do poškodb mehkih tkiv, ki sicer skrbijo za stabilnost sklepa. Najpogosteje se poškodujeta labrum, to je hrustančni rob sklepne površine lopatice in sklepna ovojnica. Včasih nastanejo tudi kostne poškodbe sklepne površine lopatice ali nadlahtnice. Prav obseg in vrsta teh poškodb pomembno vplivata na tveganje, da se bo izpah ponovil.

Vsak izpah rame še ne pomeni nujne operacije

Pogosta zmota je prepričanje, da vsak izpah ramenskega sklepa nujno zahteva operativno zdravljenje. V resnici to ne drži. Pri nekaterih se rama po prvem izpahu stabilizira, težave se ne ponavljajo, funkcija pa se ob ustrezni rehabilitaciji povrne. Ključno vprašanje pri odločitvi za način zdravljenja ni sam izpah, temveč tveganje za njegovo ponavljanje. Na to vplivajo starost ob prvem izpahu, telesna aktivnost, vrsta športa, obseg poškodb v sklepu ter občutek nezanesljivosti rame v vsakdanjem življenju.

Izpah lahko poškoduje kite rotatorne manšete

Po 40. letu starosti izpah rame včasih povzroči tudi poškodbo kit rotatorne manšete. Kite, ki sodelujejo pri stabilizaciji in gibanju rame, s staranjem postajajo bolj toge, občutljive na pretegnitve in se lahko ob izpahu delno ali v celoti pretrgajo.

V takih primerih težave po izpahu niso omejene le na občutek nestabilnosti, vztrajajo tudi bolečine, slabša moč, lahko tudi omejena gibljivost. Pri starejših mora biti po izpahu rame diagnostika usmerjena tudi v prepoznavo teh poškodb. Prvi cilj zdravljenja je v tem primeru povrnitev intaktnosti in funkcije kit rotatorne manšete. Pri obsežnejši poškodbi kit, lahko že ta sama po sebi zahteva operativno zdravljenje.

Operacija ponavljajočih izpahov rame

Tradicionalno se je za operativno zdravljenje nestabilnosti rame najpogosteje uporabljala stabilizacija po Bankartu. Gre za poseg, pri katerem prišijemo poškodovani labrum in zategnemo vezi sklepne ovojnice. Danes se ta poseg praviloma izvede artroskopskim pristopom.

Čeprav so kratkoročni rezultati operacije dobri, novejše raziskave kažejo, da se lahko pri delu bolnikov nestabilnost s ponovnim izpahovanje rame ponovi tudi desetletje ali več po operaciji. Pozne ponovitve nestabilnosti so zlasti problematične pri mlajših, zelo aktivnih posameznikih.

Operacija po Latarjetu in sodobne artroskopske tehnike

Zaradi teh spoznanj se vse bolj uveljavlja operacija po Latarjetu. Gre za poseg, kjer z lastnim kostnim presadkom in prestavitvijo mišičnih prirastišč povečamo sklepno površino lopatice in izboljšamo dinamično stabilizacijo ramena. Za to operacijo se odločim pri mladih, športno aktivnih in vseh, ki imajo zaradi oblike poškodbe večje tveganje za ponavljanje izpahov.

V Artrosu smo leta 2019 prvi v Sloveniji uvedli artroskopsko različico operacije po Latarjetu. Ta omogoča natančno izvedbo posega z minimalnim vplivom na okolna tkiva. Kombinacija izboljšane statične in dinamične stabilnosti ramenskega sklepa, ki jo dosežemo s tem posegom, zagotavlja dolgoročno stabilnost ramena in omogoča polno vrnitev k vsem aktivnostim. Več o tem lahko preberete v mojem blogu Se izpahi rame po operaciji lahko ponavljajo? Dolgoročne raziskave temu potrjujejo.

Zdravljenje ponavljajoče nestabilnosti ramenskega sklepa nima ene rešitve. Temelji na razumevanju obsega poškodb v ramenskem sklepu, stopnje aktivnosti in pričakovanj posameznika. V nekaterih primerih je najboljša odločitev skrbno vodena rehabilitacija, v drugih operativno zdravljenje, vedno pa je cilj enak: dolgoročno stabilna, zanesljiva in funkcionalna rama.

