Dušan Šešok, Iskra: Najraje hodim v hribe in spim na skupnih ležiščih V življenju je šel skozi vse faze: od tega, da ni imel popolnoma nič, do tega, da »imam zdaj jaz oz. moja družina nekaj na papirju,« je povedal Dušan Šešok, ki je začel delati pred skoraj petdesetimi leti. »Nismo se spremenili, vsaj sam se nisem: še vedno najraje hodim v hribe, spim na skupnih ležiščih in pojem sendvič na vrhu hriba.« Če še 20 ali 30 let nazaj ni bilo najbolj »primerno«, da je bil na taki lestvici, se mu zdi, da je zdaj to pokazatelj, da v življenju nekaj dela prav. »Ves čas moram biti na nek način skromen, tanka je linija med uspehom in neuspehom. Denar, ki sem ga zares porabil zase v primerjavi s tem, kar smo ustvarili kot družina, je precej majhen.« Tudi gotovine veliko ne nosi s seboj, mogoče sto, ...