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    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Kakovostne bioklimatske pergole v Sloveniji

    Ko želimo ustvariti popoln zunanji prostor za sprostitev in uživanje na terasi, postane kakovostna bioklimatska pergola ena najboljših dolgoročnih rešitev.
    FOTO: Misteral
    Galerija
    FOTO: Misteral
    Promo Delo
    9. 6. 2026 | 13:33
    8:06
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    Na slovenskem trgu je med vodilnimi ponudniki Misteral, podjetje z več kot 3500 izvedenimi projekti in dolgoletnimi izkušnjami na področju pergol po meri.

    Njihove bioklimatske pergole niso zasnovane zgolj kot zaščita pred soncem ali dežjem, ampak kot celovit zunanji bivalni sistem, ki združuje vrhunsko tehnologijo, arhitekturno estetiko in maksimalno udobje.

    Kaj so bioklimatske pergole in zakaj postajajo tako priljubljene?

    Bioklimatska pergola je sodobna zunanja konstrukcija z vrtljivimi aluminijastimi lamelami, ki omogočajo popoln nadzor nad svetlobo, senco, zračenjem in zaščito pred vremenskimi vplivi. V primerjavi s klasičnimi nadstreški se lahko prilagaja vremenu in potrebam uporabnika.

    FOTO: Misteral
    FOTO: Misteral

    Prav zaradi te prilagodljivosti so bioklimatske pergole v Sloveniji vse bolj priljubljene. Omogočajo uporabo terase ali vrta skoraj vse leto, ne glede na močno sonce, veter ali dež.

    Pri podjetju Misteral bioklimatske pergole poudarjajo, da mora prava bioklimatska pergola zagotavljati pravilno orientacijo lamel, učinkovito prezračevanje in popolno vodotesnost.

    Zakaj so pergole Misteral drugačne od drugih?

    FOTO: Misteral
    FOTO: Misteral
    Največja posebnost pergol Misteral je patentiran sistem vrtljivih lamel z največjim kotom rotacije na trgu – do 160°. To omogoča bistveno boljši nadzor nad soncem, senco in pretokom zraka v primerjavi s številnimi običajnimi pergolami.

    Lamele so pri pergolah Misteral vedno orientirane vzporedno z objektom, kar omogoča optimalno senčenje poleti in več naravne svetlobe pozimi. Takšna zasnova ni pomembna le estetsko, ampak predvsem funkcionalno, saj ustvarja prijetno mikroklimo pod pergolo.

    Posebnost je tudi patentiran premični žleb, ki se samodejno prilagaja položaju lamel. To pomeni, da voda ob močnem dežju ne prši po terasi, ampak se učinkovito odvaja skozi integriran sistem odtokov.

    Pri številnih klasičnih pergolah po dežju voda še vedno kaplja z lamel, pri sistemu Misteral pa lahko lamele skoraj takoj spet odprete brez neprijetnega kapljanja po pohištvu ali tleh.

    Vrhunska konstrukcija za slovenske vremenske razmere

    Slovensko vreme zahteva robustne in zanesljive rešitve. Pergole Misteral so zasnovane za uporabo v vseh letnih časih in testirane za zahtevne vremenske razmere.

    FOTO: Misteral
    FOTO: Misteral

    Njihove konstrukcije zagotavljajo:

    • odpornost proti vetru do 200 km/h,
    • nosilnost snega do 300 kg/m²,
    • vodotesnost do 230 mm padavin na uro,
    • uporabo aluminija, inoksa in nekorozivnih materialov.
       

    Poleg tega Misteral uporablja homogen konstrukcijski sistem iz enega kosa aluminija, brez sestavljenih klik profilov, ki se lahko skozi leta razrahljajo ali deformirajo.

    To pomeni večjo statično stabilnost, daljšo življenjsko dobo in manj vzdrževanja.

    Popolna prilagoditev vašemu domu

    Velika prednost podjetja Misteral je izdelava pergol po meri. Vsaka rešitev je prilagojena objektu, arhitekturi in željam stranke.

    Pergole so lahko:

    • stensko pritrjene,
    • prostostoječe,
    • integrirane z letno kuhinjo,
    • povezane z bazenom,
    • uporabljene za gostinske terase,
    • kombinirane z nadstreški.
       

    Misteral omogoča tudi enoten videz vseh zunanjih konstrukcij okoli doma, saj lahko pergole, nadstreški za avto in drugi nadstreški uporabljajo enake profile in dizajn.

    FOTO: Misteral
    FOTO: Misteral

    Takšna arhitekturna usklajenost močno izboljša videz doma in poveča estetsko vrednost celotnega objekta.

    FOTO: Misteral
    FOTO: Misteral

    Dodatki za maksimalno udobje

    Bioklimatska pergola danes ni več samo streha nad teraso. Gre za popoln zunanji življenjski prostor.

    Misteral omogoča številne dodatke:

    • ZIP screen senčila,
    • LED-osvetlitev,
    • grelce,
    • avtomatiko,
    • pametno upravljanje,
    • vremenske senzorje.
       

    ZIP screen senčila povečajo zasebnost in zagotavljajo dodatno zaščito pred vetrom ali nizkim soncem. LED-osvetlitev ustvari prijeten ambient za večerno druženje, grelci pa podaljšajo uporabo pergole tudi v hladnejših mesecih.

    Pametni sistemi upravljanja omogočajo preprosto upravljanje preko daljinca ali aplikacije, kar dodatno poveča udobje uporabe.

    Zakaj je pomembna strokovna montaža?

    Tudi najboljša pergola ne bo delovala pravilno brez kakovostne montaže. Zato Misteral uporablja lastne strokovne ekipe z bogatimi izkušnjami.

    FOTO: Misteral
    FOTO: Misteral

    Vsak projekt vključuje:

    • brezplačno svetovanje,
    • natančno izmero,
    • statični preračun,
    • študijo osončenosti,
    • načrt odvoda vode,
    • profesionalno montažo.
       

    Takšen pristop zagotavlja, da pergola ni samo estetska, ampak tudi tehnično popolnoma prilagojena objektu in lokaciji.

    Dolga življenjska doba in garancija

    Pri dolgoročnih investicijah je zelo pomembna tudi garancija. Misteral ponuja do 25 let garancije na konstrukcijo, kar potrjuje zaupanje v kakovost svojih izdelkov.

    Ker uporabljajo aluminij in inoks visoke kakovosti, so pergole odporne proti koroziji, vlagi in UV-žarkom. To pomeni minimalno vzdrževanje in dolgo življenjsko dobo brez večjih posegov.

    FOTO: Misteral
    FOTO: Misteral

    Zakaj izbrati bioklimatsko pergolo Misteral?

    Če iščete rešitev, ki bo združevala sodoben videz, maksimalno funkcionalnost in dolgo življenjsko dobo, so Misteral bioklimatske pergole ena najboljših izbir v Sloveniji.

    Njihove ključne prednosti so:

    • največji kot rotacije lamel na trgu,
    • patentiran sistem odvodnjavanja,
    • popolna vodotesnost,
    • izjemna odpornost proti vetru in snegu,
    • vrhunski materiali,
    • izdelava po meri,
    • profesionalna montaža,
    • dolgoletna garancija,
    • več kot 3500 uspešno izvedenih projektov.
       

    Bioklimatska pergola danes ni več luksuz, ampak pametna investicija v kakovost bivanja. Omogoča več časa na prostem, več udobja in boljši izkoristek terase ali vrta vse leto.

    Za vse, ki želijo vrhunsko rešitev brez kompromisov, je Misteral d.o.o. sinonim za kakovost, inovativnost in zanesljivost na področju bioklimatskih pergol v Sloveniji.

    FOTO: Misteral
    FOTO: Misteral

    Poleg bioklimatskih pergol imajo pri Misteralu tudi široko ponudbo drugih zunanjih rešitev za dom in poslovne objekte, kot so:

    S tem lahko na enem mestu uredite celovit zunanji ambient, ki bo estetsko usklajen, funkcionalen in prilagojen vašemu načinu bivanja.

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