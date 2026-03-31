Kakršna mati, takšen sin: Zdaj vemo, od kod Donaldu ta pričeska

Stari intervju s pokojno mamo ameriškega predsednika Donalda Trumpa Mary Anne MacLeod Trump (v irski televizijski oddaji It's Bibi z voditeljico Bibi Baskin leta 1994) je vzbudil zanimanje po vsem svetu, potem ko ga je pred dnevi na družbenem omrežju X delil uporabnik. »Donald Trump govori natanko tako kot njegova škotska mati, celo v gestah,« je zapisal uporabnik. V intervjuju Mary spregovori o svojem škotskem poreklu, Trumpovem potovanju v Los Angeles in smrti svojega najstarejšega sina Freda Trumpa mlajšega. Mnogi pa so opozorili na nenavadno podobnost med predsednikom in njegovo pokojno materjo, ki je umrla 7. avgusta 2000 v starosti 88 let.

Med komentarji posnetka je brati: »Izgleda, kot da bi si Donald Trump nadel lasuljo in nekaj viktorijanskega ličila. Ista gestikulacija ... Zdaj razumem, od kod Donaldu ta pričeska. Jabolko ne pade daleč od drevesa. «

Intervju je bil predvajan v posebni izdaji irske oddaje na dan svetega Patrika in je bil posnet v Trumpovi igralnici Taj Mahal v Atlantic Cityju. Novinar je razkril, da Trump, ki je bil takrat že nepremičninski mogotec, ni mogel biti z njimi, ker je bil v Hollywoodu. »Poklical ga je Steven Spielberg in ga vprašal, ali bi lahko prišel in nastopil v kakšnem filmu, ki ga snema. Seveda Donald ni mogel reči ne.« je dodala mati.

Donald Trump sicer ni nastopil v nobenem Spielbergovem filmu, smo ga pa videli lahko v drugih, božični uspešnici Sam doma 2, v filmu Navihanci, epizodi komedije Princ z Bel-Aira, v drugi sezoni serije Seks v mestu ....