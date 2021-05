Kakšna je prava regeneracija po športu?

Kakovosten spanec (približno 8 ur na noč) je osnovno pravilo, ki ga moraš upoštevati in temu posvetiti tudi več pozornosti. Poleg tega je pomembno, da si vzameš kakšno prosto minuto tudi čez dan, predvsem tiste dni, ko si najbolj v pogonu. Privošči si meditacijo, počitek ob branju knjige, zelo priporočljiv je tudi tako imenovani »power nap« (krepčilni dremež), torej od 10- do 20-minutni popoldanski spanec, ki te bo napolnil z energijo.Po vsaki večji aktivnosti je tvoje telo dehidrirano, glikogenske zaloge pa izpraznjene. Zato je pomembno, da ga najprej čim prej dehidriraš s tekočino, obogateno z minerali (natrij, magnezij in cink). Zelo pomembno vlogo pri regeneraciji ima tudi B-vitamin.Več o tem si preberite TUKAJ. Naročnik oglasne vsebine je Pivovarna Laško Union