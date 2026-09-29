Kam je izginil britanski raziskovalec Ranulph Fiennes?

Eden najbolj slovitih britanskih raziskovalcev, sir Ranulph Fiennes, je pri 82 letih postal središče nenavadne družinske zgodbe. Njegovi svojci pravijo, da ga že dolgo ne morejo obiskati in da niti ne vedo, kje je. Tudi urednik na BBC-ju John Simpson je na omrežju X zapisal, da je »zgrožen nad tem, kar se je zgodilo z njegovim dobrim prijateljem Ranom Fiennesom«.

V začetku osemdesetih let je postal prvi človek, ki je po površju dosegel tako severni kot južni pol. Guinnessova knjiga rekordov ga je opisala kot »največjega še živečega raziskovalca na svetu«. Zdaj se v javnosti ni pojavil že skoraj dve leti, le nekaj mesecev po tem, ko je javno spregovoril o diagnozi Parkinsonove bolezni.

Pastorek sira Ranulpha, Alex Millington-Cotes, je za BBC povedal, da želi, da bi pooblastilo za upravljanje njegovih zadev, ki ga ima njegova mati, predali ljudem, ki bi »v celoti delovali v njegovem najboljšem interesu«.

»Ni človek, ki bi se umikal v osamo, zato je zelo boleče gledati, da je zdaj tako izoliran,« je dejal. Minuli teden je sprožil kampanjo množičnega financiranja za kritje pravnih stroškov, katerih namen je »najti in zaščititi« slavnega raziskovalca.

Vprašanja o tem, kje je sir Ranulph, so postala še bolj pereča, ko je časnik Telegraph poročal, da so »ljudje iz njegovega ožjega kroga« izrazili zaskrbljenost zaradi njegovega položaja. Njegova daljna sorodnika sta tudi igralca Ralph in Joseph Fiennes.

Njegova svakinja Arabella Pepper, je za BBC Newsnight povedala, da ga je nazadnje srečala leta 2025 in mu je povedala, »da so vsi domači zaskrbljeni zanj, da ga iščejo in da si ga želijo videti.« »Olajšanje na njegovem obrazu je bilo očitno. Rekel je: 'Pošlji jim mojo ljubezen, povej jim, da jih imam rad, in povej jim, da si želim, da bi jih videl.'«