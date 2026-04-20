Kam za prvomajske praznike v tujino?

Zaradi trenutnih razmer se večina potnikov odloča za varnejša potovanja. Potovanje z avtom, vlakom, destinacije s krajšimi poleti … Tako je letos med potniki zelo iskana destinacija Malta, otok v Sredozemlju, ki kljub svoji majhnosti ponuja vse, kar potrebujete za popoln oddih. Zaradi svoje posebne Popajeve vasi je primeren tudi za potovanje z otroki. Druge destinacije so klasične: Italija, Avstrija, Španija, Kanarski otoki, Turčija in seveda Hrvaška ter preostali del Balkana.
Družina Novak se je lani veselila prvomajskega oddiha v Španiji. Že februarja so rezervirali apartma v Valencii, načrtovali raziskovanje mesta in se pripravljali na prvi družinski dopust po dolgem času. Dan pred odhodom pa je njihovega šestletnega sina Miho začelo boleti uho. Do polnoči mu je temperatura narasla na 39 °C.
Obisk dežurnega zdravnika je pokazal hudo vnetje srednjega ušesa. Zdravnik je bil jasen – potovanje odpade. Predpisal je antibiotike in počitek. Apartma, ki so ga plačali vnaprej, je stal 940 EUR, letalske vozovnice 450 EUR. Družinski izlet bi se tako lahko spremenil v razočaranje in finančno izgubo.
Toda družina Novak je imela sklenjeno zavarovanje rizika odpovedi potovanja pri podjetju CORIS. Po posredovani zdravniški dokumentaciji jim je bila v treh delovnih dneh povrnjena celotna vrednost neizkoriščenega apartmaja in letalskih vozovnic.
CORIS, edina specializirana asistenčna družba v Sloveniji z lastnim 24-urnim asistenčnim klicnim centrom v Ljubljani, že od leta 1993 skrbi, da so potniki zaradi morebitnih stroškov zdravljenja na potovanju lahko brez skrbi. CORIS ponuja:
1. Kratkoročno turistično zavarovanje za tujino z asistenco
2. Letno turistično zavarovanje za večkratna potovanja v tujino z asistenco
3. Zavarovanje rizika odpovedi potovanja
Tudi med kratkim bivanjem v tujini vas lahko doleti:
Specialisti in pionirji na področju zavarovanj za tujino
V morju zavarovalnic, ki ponujajo turistična zavarovanja kot eno od mnogih storitev, se CORIS že od leta 1993 ukvarja izključno s prodajo zavarovanj za tujino in organizacijo asistence v tujini. Že 33 let organizirajo pomoč svojim zavarovancem, vse od preprostega vnetja grla na Hrvaškem do zapletenega letalskega prevoza pacienta iz Avstralije v Slovenijo. Z leti je CORIS postal sinonim za zavarovanje za tujino.
Lasten asistenčni klicni center
So edini ponudnik v Sloveniji z lastnim asistenčnim centrom in prodajo na isti lokaciji v Ljubljani. Brez posrednikov, brez časovnih zamikov, brez izgubljenih informacij.
Edinstvena kritja:
Če načrtujete potovanje med prvomajskimi prazniki:
1. Zavarovanje uredite pravočasno:
2. Izberite primerno kritje – za Hrvaško, Avstrijo in bližnje države zadostuje kritje 30.000 EUR. Za bolj oddaljene destinacije izberite višje pakete. Za ZDA, Japonsko, Kanado in druge države, ki so precej oddaljene od Slovenije in imajo drage zdravstvene storitve, ponujamo kritje do 1.000.000 EUR.
3. Dodajte Multirisk – tudi izguba prtljage ali zamuda leta lahko pokvari načrte.
4. Telefonsko številko asistence (+386 1 519 20 20) skupaj s številko police shranite v svoj telefon, tako imate oba podatka vedno pri roki. V primeru življenjske ogroženosti vedno kličite lokalno številko nujne medicinske pomoči.
Sklenitev poteka enostavno, v nekaj minutah, prek spletne strani www.coris.si. Zavarovanje vam (ob plačilu s kartico) začne veljati takoj.
Družina Novak danes ne gre nikamor brez zavarovanja CORIS. Kot pravi oče Matej: »Tistih 1390 evrov bi bilo izgubljenih, če ne bi imeli sklenjenega zavarovanja. Zdaj vemo – zavarovanje ni strošek, ampak naložba v mir. Še posebej z majhnimi otroki.«
Prvomajski prazniki so priložnost za ustvarjanje spominov. Poskrbite, da nepredvidljive okoliščine ne bodo pokvarile načrtov – ali pa vsaj ne vašega proračuna.
O podjetju CORIS: Assistance CORIS d.o.o. je edina specializirana asistenčna družba v Sloveniji z lastnim 24-urnim asistenčnim centrom v Ljubljani. Od leta 1993 nudijo turistična zavarovanja in zavarovanja, povezana s potovanji. Dosegljivi so na številki +386 1 51 33 500 ali po e-pošti coris@coris.si.
Naročnik oglasne vsebine je Coris