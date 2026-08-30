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    Kanadčani postavili tablo: Jezero Ontario. Zdaj in za vedno.

    Ameriški predsednik Donald Trump je preimenoval jezero v Lake America, Kanada mu je hitro odgovorila s tablo na obali.
    Mlajši otrok se igra z žogo ob napisu »Jezero Ontario, zdaj in za vedno«, ki ga je premier Ontaria Doug Ford razkril v naravnem parku Fifty Point. FOTO: Carlos Osorio/Reuters
    Galerija
    Mlajši otrok se igra z žogo ob napisu »Jezero Ontario, zdaj in za vedno«, ki ga je premier Ontaria Doug Ford razkril v naravnem parku Fifty Point. FOTO: Carlos Osorio/Reuters
    F. T.
    30. 8. 2026 | 13:55
    30. 8. 2026 | 13:58
    3:44
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    Premier kanadske province Ontario Doug Ford je ostro odgovoril ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki je z izvršnim ukazom sprožil preimenovanje jezera Ontario v Lake America, Ameriško jezero. Ford je na kanadski obali postavil velik napis: »Lake Ontario. Now and Always.« oziroma Jezero Ontario. Zdaj in za vedno.

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    Trump bi Ontarijsko jezero preimenoval v Ameriško jezero

    »Dolgo pred predsednikom Trumpom se je to jezero imenovalo jezero Ontario. Dolgo po tem, ko Trumpa ne bo več, se bo še vedno imenovalo jezero Ontario,« je dejal Ford.

    Trump: Preimenovanje velja takoj

    Besedni spopad med Ottawo in Washingtonom je izbruhnil po propadu trgovinskih pogovorov. ZDA so uvedle nove 50-odstotne carine na kanadsko blago v vrednosti 20 milijard dolarjev oziroma 28 milijard kanadskih dolarjev, Kanada pa je napovedala povračilne carine po načelu dolar za dolar.

    Ljudje hodijo ob napisu »Jezero Ontario, zdaj in za vedno«. FOTO: Carlos Osorio/Reuters
    Ljudje hodijo ob napisu »Jezero Ontario, zdaj in za vedno«. FOTO: Carlos Osorio/Reuters

    Trump je ob podpisu izvršnega ukaza dejal, da preimenovanje velja takoj. Ameriški predsednik ima sicer široko pristojnost pri tem, kako ZDA poimenujejo geografske znamenitosti, toda druge države takšnega poimenovanja niso dolžne upoštevati. Kanadski predstavniki so Trumpovo potezo zavrnili.

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    Trump: »Kanado branimo zastonj, a ne dobimo ničesar«

    Trump je nato na družbenih omrežjih objavil več videoposnetkov, ustvarjenih z umetno inteligenco. Na enem od njih podre znak za jezero Ontario in ga zamenja z napisom »Welcome to Lake America«. Na drugem jata kanadskih gosi s Trumpovo pričesko in puškami patruljira ob obali na novo poimenovanega jezera.

    Posnetek z dronom prikazuje tanker za prevoz nafte in kemikalij Octonaut med plovbo skozi zapornico št. 3 Wellandskega prekopa, ki v celoti znotraj kanadske province Ontario povezuje Ontarijsko in Erijsko jezero. FOTO: Carlos Osorio/Reuters
    Posnetek z dronom prikazuje tanker za prevoz nafte in kemikalij Octonaut med plovbo skozi zapornico št. 3 Wellandskega prekopa, ki v celoti znotraj kanadske province Ontario povezuje Ontarijsko in Erijsko jezero. FOTO: Carlos Osorio/Reuters

    Ford je dejal, da se je Trump za preimenovanje odločil zato, ker mu ni všeč, da sta se Ontario in Kanada postavila zase. »Za vsak primer, če predsednik Trump ali kdorkoli drug pozabi, smo postavili ta znak, da jih spomnimo: to je jezero Ontario, zdaj in za vedno,« je poudaril.

    Napis »Jezero Ontario, zdaj in za vedno«, ki ga je premier Ontaria Doug Ford razkril v naravnem parku Fifty Point. FOTO: Carlos Osorio/Reuters
    Napis »Jezero Ontario, zdaj in za vedno«, ki ga je premier Ontaria Doug Ford razkril v naravnem parku Fifty Point. FOTO: Carlos Osorio/Reuters

    Podobno se je odzval tudi kanadski premier Mark Carney, ki je dejal, da je treba stvari imenovati s pravim imenom. »To jezero se imenuje jezero Ontario – danes in za vedno,« je sporočil.

    Ljudje sedijo ob napisu »Jezero Ontario, zdaj in za vedno«, ki ga je premier Ontaria Doug Ford razkril v naravnem parku Fifty Point. FOTO: Carlos Osorio/Reuters
    Ljudje sedijo ob napisu »Jezero Ontario, zdaj in za vedno«, ki ga je premier Ontaria Doug Ford razkril v naravnem parku Fifty Point. FOTO: Carlos Osorio/Reuters

    Imena štirih Velikih jezer – Ontario, Huron, Michigan in Erie – izvirajo iz staroselskih besed, jezero Superior pa iz angležene različice francoskega poimenovanja. Jezero Ontario je najmanjše med Velikimi jezeri, leži pa ob kanadski provinci Ontario in ameriški zvezni državi New York.

    Manever kot leta 2025

    Trumpov izvršni ukaz ameriškemu ministrstvu za notranje zadeve nalaga, naj v 30 dneh spremembo vnese v uradni ameriški register geografskih imen. Gre za podoben manever kot leta 2025, ko je Trump ob vrnitvi v Belo hišo podpisal ukaz o preimenovanju Mehiškega zaliva v Ameriški zaliv.

    Pogled na panoramo Toronta iz naravnega parka Fifty Point. FOTO: Carlos Osorio/Reuters
    Pogled na panoramo Toronta iz naravnega parka Fifty Point. FOTO: Carlos Osorio/Reuters

    Mehika je takrat spremembo zavrnila z argumentom, da ena država ne more preimenovati skupnega mednarodnega vodnega telesa. Spor se je prenesel tudi na Google Maps: uporabniki v ZDA vidijo ime Ameriški zaliv, uporabniki v Mehiki Mehiški zaliv, v drugih državah pa se prikazujeta obe poimenovanji.

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    Donald TrumpKanadaZDADoug FordMark Carneyjezero Ontario

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