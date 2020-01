Kanadčani spoštljivi, tujci iščejo veliko priložnost

AFP Kanadski sosedje so kraljevi britanski par videli na sprehodih in lokalni tržnici, toda pravijo, da jima bodo zagotovili zasebnost. Foto Mark Goodnow/ AFP

Kanadski mediji se redkeje vtikajo v zasebnost

REUTERS Paparaci na različnih koncih v bližini vile v North Saanichu, kjer je po poročanju britanskih medijev princ Harry z družino, čakajo v zasedi na svoj ekskluzivni posnetek.

Medtem ko v Kanadi podpisujejo spletno peticijo proti varovanju britanskega princa Harryja in Meghan Markle na račun kanadskih davkoplačevalcev, se sama na Vancouver Islandu v provinci Britanska Kolumbija otepata paparacev. Na vprašanje, koliko zasebnosti po ločitvi od kraljeve družine lahko pričakujeta, poznavalci odgovarjajo z »ne veliko«.Vsaj tako je prepričana kraljeva biografinja in urednica revije Majesty Magazine Ingrid Seward, ki je presenečena nad pričakovanjem Harryja in Meghan, da jima paparaci ne bodo sledili v Kanado. »Najvarnejši kraj zanju je Združeno kraljestvo. Paparaci ju niso fotografirali vse od poroke, če so ju, niso objavili nobene fotografije. Toda v Kanado lahko pridejo paparaci z vsega sveta in čakajo nanje,« je povedala za BBC Radio 4.Spomniti gre, da so si britanska kraljeva palača in tabloidi prizadevali za »sožitje«, potem ko so dosegli najnižjo točko. Šok zaradi smrti princese Diane je prinesel začasno premirje, uredniki so pri poročanju o kraljevih končali obžalovanja vredno prakso, leto po Dianini smrti, 1998., je začel v Združenem kraljestvu veljati zakon, ki je varoval pravico do »spoštovanja zasebnosti in družinskega življenja«.Sledilo je več tožb proti medijem. Ena najslavnejših je bila tožba nekdanjega predsednika mednarodne avtomobilske zveze Maxa Mosleyja proti News of the World, ki je na spletu objavil posnetek z njegove orgije s petimi prostitutkami v nacističnih uniformah. Mosley je odstopil z vseh javnih funkcij. Da je imela javnost pravico izvedeti, da je kot javna oseba povezan z nacistično ideologijo, sodišče ni pritrdilo. Na visoko odškodnino je obsodilo časopis.Princa William in Harry sta odraščala precej varno pred mediji, Harry se je z njimi zapletel leta 2002, ko se je še ne polnoleten opijal in kadil marihuano, dve leti zatem zaradi prerivanja s fotografom, ko je zapuščal nočni klub. Zaradi bolečih izkušenj z mediji je že leta 2016 kritično stopil v bran izbranki Meghan.Ta je trenutno v tožbi z Mail on Sunday zaradi objave zasebnega pisma očetu Thomasu Marklu, Harry, ki je lani sprejel opravičilo novičarske agencije Splash zaradi zračnih posnetkov notranjosti najete hiše v Cotswoldsu, pa toži Sun, zdaj že ugasli News of the World ter Daily Mirror zaradi domnevnega vdora v njegov telefon. Vnovič sta prek odvetnikov zagrozila pred dnevi, ko so paparaci posneli Meghan s sinom Archiejem in psoma na sprehodu in fotografijo objavili na naslovnici tabloida Sun.Kanadski zakoni podobno kot v Združenem kraljestvu obravnavajo zasebnost, dovoljeno je fotografiranje ljudi na javnih krajih, še vedno so izjeme, denimo na krajih, kjer se pričakuje zasebnost, ali kadar dejanja nakazujejo na nadlegovanje. Med provincami pa so tudi razlike. V Britanski Kolumbiji je zasebnost na javnih krajih omejena, a jo kanadski mediji tudi pri slavnih spoštujejo. Čeprav so bili Susseški tam že za božične počitnice, se njihove fotografije v kanadskih medijih niso pojavile, posnetke paparacev pa so z neodobravanjem sprejeli tako kanadski novinarji kot lokalni prebivalci, so zapisali v Guardianu.Poročanje o družinah je v Kanadi tabu, tudi pri razkrivanju napak javnih osebnosti morajo imeti upravičen razlog.Kanadski odvetnik za medijsko pravo Dan Burnett je za BBC dejal, da se kanadska sodišča osredotočajo na vprašanje, »ali gre za upravičeno pričakovanje zasebnosti«. »Ker je bila fotografija z Meghan posneta na javnem kraju, se tehtnica nagne v drugo smer, toda če so se fotografi skrivali, nakazuje, da ga je ona v tistem trenutku štela za varen, zasebni kraj.« Sodišče bi (lahko) presojalo tudi o svobodi tiska.