Kanadski premier gre po očetovih stopinjah

Po 18 letih zakona se od svoje žene Sophie ločuje kanadski premier Justin Trudeau. V izjavi za javnost sta povedala, da sta se za to potezo odločila po dolgem in poglobljenem pogovoru, obdržala bosta tesne družinske vezi z globoko ljubeznijo in spoštovanjem. Poročila sta se leta 2005 v Montrealu in imata tri otroke. Javnost sta zaprosila, da spoštuje njuno zasebnost, predvsem zavoljo otrok – 15-letnega Xavierja, 14-letne Elle-Grace in devetletnega Hadriena.

V zadnjih letih sta se 51-letni Justin Trudeau in 48-letna Sophie Trudeau čedalje redkeje pojavljala v javnosti, nazadnje sta bila skupaj maja na kronanju kralja Karla III. in marca, ko sta v Kanadi gostila Joeja Bidna. Spomnimo se leta 2015, ko je bil Justun Trudeau prvič izvoljen na najmočnejšo funkcijo v državi in sta se pojavila na odmevni naslovnici revije Vogue. Takrat je povedal, da ji je po prvi skupni večerji dejal: »Star sem 31 let in čakal sem te 31 let.« V svoji biografiji iz leta 2014 piše, da njegov zakon ni popoln, da imata dobre in slabe dni. Kljub temu ostaja Sophie njegova najboljša prijateljica, partnerka in ljubezen. Ves čas sta iskrena drug z drugim, tudi če boli. Justin Trudeau je drugi kanadski premier, ki se je med mandatom ločil. Prvi je bil njegov pokojni oče Pierre Elliott Trudeau leta 1977.