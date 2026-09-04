Kaos na Dunajski: križišče, ki bi se mu Ljubljančani najraje izognili

Huda nesreča na Dunajski cesti pred tednom dni, ko je avto prevozil rdečo luč in povozil kolesarja, je znova opozorila na prometne razmere v okolici ljubljanske železniške postaje. Zaradi številnih gradbišč in spremenjenih prometnih režimov je območje že dlje časa prometno močno obremenjeno, Ljubljančani pa opozarjajo tudi na nepreglednost in nevarne situacije, zaradi katerih se mnogi križišču raje izognejo. Pa naj bo to v vlogi pešca, kolesarja ali voznika avtomobila. Veliko križišče Dunajske in Slovenske ceste s Tivolsko cesto ter Trgom Osvobodilne fronte – križišče pri Bavarskem dvoru oziroma ob hotelu Grand Plaza – je bilo še pred gradnjo novega železniškega nadvoza čez Dunajsko in gradnje nove železniške postaje prometno zelo obremenjeno. V zadnjih več kot dveh letih, ko so bile ...