Kar se zgodi v muzeju, ostane v muzeju

Za vstopnico na najelitnejšo zabavo leta v Metropolitanskem muzeju v New Yorku denar ne zadostuje. Čeprav je treba zanjo odšteti rekordnih 50.000 dolarjev, mora vsako ime na seznamu gostov najprej osebno odobriti najvplivnejša oseba v svetu mode, odgovorna urednica revije Vogue. Anna Wintour nadzira prav vsako podrobnost prvega ponedeljka v maju: ovit je v skrivnost, prestiž in predvsem oblečen v največ in najboljše, kar premore visoka moda.