Vzdržljivostni športi in srce; kardiologinja opozarja na nevarne znake

Redna telesna vadba dokazano zmanjšuje tveganje za srčno-žilne bolezni, vendar lahko pri ljudeh, ki že imajo srčno-žilno bolezen, tveganje tudi poveča. Dolgotrajni vzdržljivostni napori lahko povzročijo resne zaplete, čeprav so ti redki. Na njihov vpliv na telo, dejavnike tveganja in opozorilne znake opozarja kardiologinja Katja Ažman Juvan. Dolgotrajni napori in srčno-žilna tveganja Katja Ažman Juvan (levo), specialistka kardiologije in vaskularne medicine, je mama slovenske teniške igralke Kaje Juvan. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida SportidaResni srčno-žilni zapleti se lahko pojavijo tudi pri zdravem in dobro treniranem človeku, zlasti če ima neprepoznano srčno bolezen. Kot pojasnjuje kardiologinja, so pri mlajših od 35 let zapleti običajno povezani s prirojenimi ali dednimi boleznimi, med ...