Karel III., okoljevarstvenik, slikar in ekološki kmet s krono

Okoljevarstvena drža Karla III. se bo kazala tudi pri današnjem kronanju. Ne samo da so vsa oblačila, ki jih bo nosil danes, nosili že njegovi predniki monarhi in niti enega kosa oblačila niso izdelali na novo, ob današnjem velikem dogodku za Združeno kraljestvo bodo osnovne šole po vsej Veliki Britaniji prejele 200.000 paketov semen, ki jih bodo nato otroci raztrosili po zelenih površinah. Mnogi se še vedno sprašujejo, kakšen monarh bo, čeprav ga Britanci, pravzaprav kar ves svet pozna bolje kot kateregakoli drugega britanskega vladarja. Poleg pikantnih podrobnosti in škandalov iz njegovega ljubezenskega in zakonskega življenja so znani njegov svetovni nazor in zlasti okoljevarstvena drža, pa tudi oblačilni in arhitekturni okus. Toda o vsem tem svetovna javnost vseeno ve mnogo manj kot o njegovem ljubezenskem življenju.