Karla III. so kot kralja počastili še na Škotskem

Škotska je s slovesnostmi v okviru kraljevega tedna (imenovanega tudi Holyrood) danes počastila kralja Karla III. z obredom v katedrali svetega Egidija v Edinburgu, kjer je prejel še škotske regalije. Poleg krone kralja Jakoba V. in žezla tudi meč, ki so ga izdelali prav zanj in ga poimenovali po njegovi pokojni mami, kraljici Elizabeti II. V tednu, ki sicer poteka vsako leto, monarh običajno potuje na različne konce Škotske, obišče tamkajšnje skupnosti ter se pokloni njihovi kulturi in dosežkom.

Na edinburških ulicah se je zbralo več tisoč ljudi. FOTO: Peter Summers/ Pool Via Reuters

Zaradi zgodovinskega dejstva, da sta imeli Anglija in Škotska različne monarhe, dokler se kroni leta 1603 nista združili, je kraljevo kronanje pospremljeno tudi s škotskimi praznovanji. Slavnostni obred je, tako kot pri kraljici Elizabeti II. 24. junija 1953, tudi tokrat potekal v edinburški katedrali, ki je bila zadnjič v središču medijske pozornosti ob kraljičinem zadnjem potovanju z gradu Balmoral proti Londonu lani septembra, ko se ji je prišlo poklonit približno 33.000 ljudi. Na njeno krsto, ki je bila zavita v škotsko zastavo, je bil položen še najstarejši kos med kronskimi dragulji Združenega kraljestva – krona, ki so jo izdelali za škotskega kralja Jakoba V. in jo je nosil na kronanju svoje druge žene leta 1540.

Krona kralja Jakoba V. je najstarejši kronski dragulj. FOTO: Jane Barlow/ AFP

To so danes prinesli pred kralja Karla III., še prej pa žezlo, ki naj bi ga konec 15. stoletja prejel kralj Jakob IV. od papeža Aleksandra VI., ter na novo izdelan meč Elizabete II.; meč iz 16. stoletja je namreč prekrhek za uporabo. Nosila ga je nekdanja olimpijska prvakinja v veslanju dame Katherine Grainger, ki je dejala, da gre po stopinjah vodje spodnjega doma britanskega parlamenta Penny Mordaunt, ki je v Westminstrski opatiji kot prva ženska v zgodovini pred monarhom nosila več kot tristoletni državni meč.

Tako kot kronanje Karla III. je bila tudi slovesnost na Škotskem skromnejša in drugačna kot pri Elizabeti II. leta 1953. Kraljica, katere obleka se je po poročanju BBC mnogim zdela premalo slavnostna, je po edinburških ulicah prispela v odprti kočiji, na obredu v katedrali jo je spremljala večstočlanska kongregacija. Kraljevi par je prišel neposredno iz palače Holyroodhouse v katedralo in se je namesto v kočiji pripeljal v zaprti limuzini.

Podporniki in protestniki

Na obredu, ki se ga je med drugim udeležil škotski republikanski premier Humza Yousaf, ni manjkal kamen usode iz 13. stoletja, ki je bil stoletja prestol za kronanje škotskih kraljev in ga je svetovna javnost podrobneje spoznala na majskem kronanju v Westminstrski opatiji.

Ob ulici Royal Mille, kjer je ljudsko procesijo s sto predstavniki različnih sfer škotske družbe in kraljevo procesijo spremljalo več tisoč ljudi, zbrali so se tudi protestniki dveh protimonarhičnih skupin, med katerimi so bili nekateri politiki, med drugimi sovoditelj škotskih Zelenih Patrick Harvie. Videti je bilo transparente z napisi Not My King (Ni moj kralj) in Abolish The Monarchy (Odpravite monarhijo). Nedavne ankete so pokazale, da monarhijo podpira manj kot polovica volivcev na Škotskem, čeprav ostaja bolj priljubljena ustavna možnost kot republika, je poročal BBC.

Na ulicah so se zbrali tudi protestniki dveh protimonarhičnih skupin, med katerimi so bili nekateri politiki, med drugimi sovoditelj škotskih Zelenih Patrick Harvie. FOTO: Phil Noble Reuters

Kralju Karlu in kraljici Camilli, ki sta palačo Holyroodhouse, uradno škotsko kraljevo rezidenco, zapustila z avtomobilom nekaj po 14. uri po lokalnem času, se je v katedrali pridružil prestolonaslednik princ William z ženo Kate. Poleg nazivov valižanski princ in princesa ter vojvoda in vojvodinja Cornwalska se ponašata se s škotskim nazivom vojvoda in vojvodinja Rothesayska. Uro in pol pozneje so z gradu izstrelili 21 salv, preden se je kraljevi par vrnil v palačo, sledil je še prelet skupine letal Rdeče puščice.

Kraljevi par je na obredu spremljal tudi prestolonaslednik princ William z ženo Kate. FOTO: Andrew Milligan/ Pool Via Reuters

Po tradiciji kraljevega tedna sta kralj in kraljica na Škotsko prispela že v ponedeljek, kralj je med drugim obiskal kraljevo ladjo Britannia ob njeni 25. obletnici zasidranja v Leithu na severu Edinburga; vsako leto si jo ogleda okoli 300.000 ljudi. Predvčerajšnjim je z ženo gostil izjemne posameznike na vrtni zabavi v Holyroodhousu, obiskala sta tudi mestno kraljevo bolnišnico ob 75-letnici nacionalnega zdravstvenega sistema.