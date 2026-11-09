Katapultirali so ju s trboveljskega dimnika

Drzneža nista skočila z najvišjega dimnika v Evropi, ampak sta se z njega katapultirala visoko v zrak in podrla nekaj rekordov. Red Bullova B.A.S.E. skakalca Dani Roman in Fred Fugen sta se s pomočjo 60-metrskega človeškega katapulta, nameščenega v zgornjem delu 360 metrov visokega trboveljskega dimnika, pognala v zrak. V zgolj 2,15 sekunde sta v izstrelitveni komori pospešila od nič do 180 km/h. Ko je ta dosegla konec svoje poti, sta nadaljevala navpičen polet v zrak, so navedli na spletni strani Red Bulla. Na najvišji točki sta za trenutek občutila breztežnost, nato pa prešla v prosti pad, med katerim sta znova dosegla podobno hitrost. Kar nekaj časa je trajal tudi polet navzdol.

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Šestdesetmetrski katapult so posebej za ta namen razvili slovenski kaskaderski akrobati in inženirji ekipe Dunking Devils Squad. Opremljen je bil z dvotonskim sistemom vzmeti in izstrelitvenim mehanizmom, ki je Danija in Freda ob izhodu iz dimnika v zrak pognal s pospeškom več kot 4G. Projekt so razvijali dve leti in pol.

Dani Roman, španski mojster skakanja z objektov, ki ima za sabo že več kot 10.500 skokov, je izkušnjo za spletno stran energijske pijače opisal takole: »Stojiš v kapsuli in čakaš na odštevanje. Ko je do izstrelitve še pet sekund, globoko vdihneš in napneš vse mišice. Potem pa samo bam! V dveh ali treh sekundah pospešiš z ničle na 180 km/h in poletiš naravnost navzgor iz dimnika. Letiš vse višje in višje, potem pa imaš nenadoma občutek, kot da se vse okoli tebe odvija v počasnem posnetku, preden začneš znova pospeševati proti tlom. Občutek je povsem nadrealističen in neverjetno zabaven.«

Francoz Fred Fugen je dodal, da je šlo za noro dogodivščino. »Podajali smo se v popolnoma neznano in zanašati smo se morali na svoje izkušnje iz samega skakanja. Na kaj takega se preprosto ne moreš pripraviti s treningom, vendar sva ekipi Dunking Devils Squad popolnoma zaupala. Dejstvo je, da so tudi sami športniki in akrobati ter da razumejo, kako pomembno je dati prednost varnosti in nadzoru pred doseganjem največje možne moči.«

35-letni Dani Roman je postavil rekord za največjo doseženo višino pri izstrelitvi človeka s katapultom. Pri samostojni izstrelitvi se je od trenutka, ko je zapustil katapult, dvignil za 100,36 metra. Skupna višina od tal je bila v tistem trenutku kar 456,7 metrov nad tlemi.

Pri skupni izstrelitvi sta Španec in 47-letni Francoz postavila še rekord za največjo skupno doseženo višino pri izstrelitvi dveh ljudi s katapultom. Njun uradni seštevek je znašal 151,72 metra, pri čemer je Roman dosegel 75,97 metra, Fugen pa 75,75 metra višine nad dimnikom.

Katapult oziroma top je v celoti tehtal kar šest ton. Da so ga lahko pritrdili v zgornji del 360 metrov visokega dimnika, so ga morali sestaviti iz dovolj majhnih kosov, da je bil njihov prevoz sploh mogoč. Sprva so morali na vrh dimnika splezati po zunanji lestvi, vseh 360 metrov, in nato najprej postaviti dvigalo, ki je potem skrbelo za prevoz delov katapulta in ljudi. Samo za predstavo – jeklenica dvigala je merila več kot 700 metrov.

Projekt so podprli tudi v skupini HSE.